Príďte sa pozrieť ako sa vyrába pivo

Bratislava 14. júna (OTS) - Milovníci piva, zábavy a rodinných výletov, pozor! V sobotu 29. júna sa v Pivovare Hurbanovo uskutoční Deň otvorených dverí, ktorý sľubuje pestrý celodenný program pre celú rodinu, a to úplne zadarmo. Leto na juhu môže začať!Moderátorom podujatia bude obľúbený Tommagio, ktorý vás prevedie dňom plným rôznych aktivít, piva a skvelého jedla. Na úvod dňa o 10:00 rozvibruje atmosféru bubnová show Campana Batucada. V tom čase začína aj prvá Hurbanovská pivná cesta, vďaka ktorej spoznáte tajomstvá výroby Zlatého Bažanta. Sprevádzať vás bude vôňa chmeľu a sladu a pivovarníci z Hurbanova, ktorý vám porozprávajú všetky zákulisné zaujímavosti. Prvý vstup je o 9:45 a potom každých 15 minút, posledný vstup je o 15:30.Nenechajte si ujsť ani školu čapovania s odborníkom z Akadémie piva Martinom „Melom“ Melišom z Heineken Slovensko. Nielenže vás naučí, ako pivo správne čapovať, ale aj ako o pive fundovane a pútavo rozprávať.Novinkou bude interaktívny workshop, kde budete môcť pod vedením odborníkov preniknúť do umenia párovania správneho piva a jedla. Veríme, že sa vám podarí objaviť nové a neočakávané chuťové kombinácie.Počas celého dňa si môžete vychutnávať výborné jedlo od lokálnych výrobcov a samozrejme skvelé čapované pivo z dielne hurbanovského pivovaru. Svoje znalosti o pive si preveríte v pivnom kvíze. Zapojiť sa budete môcť aj do rôznych hier a súťaží, v ktorých budete môcť vyhrať lákavé ceny. Všetky tieto nezabudnuteľné spomienky si nezabudnite zvečniť vo fotobúdke, ktorá vám instantne vyhotoví tie najbláznivejšie fotografie.O tom, že pri tanci nie je rozhodujúci vek, vás presvedčia tancujúce seniorky. Spolu s nimi sa môžete rozhýbať na Seniorských tancoch pre radosť a zdravie. Fanúšikov hudby zas čaká o 14:30 koncert kapely Patejdl Tribute, ktorá si pripomenie legendárneho slovenského hudobníka a speváka Vaša Patejdla.Radosť budú mať aj vaše ratolesti, ktoré sa na Dvore zázrakov budú môcť ponoriť do sveta plného hier, zábavy a rozprávok. Vypočujú si kúzelnú Rozprávku o 12 mesiačikoch, či O troch grošoch. V detskej zóne - Cestou necestou ich tiež čaká dobrodružstvo v podobe bludiska, prekážok a preliezok. Na drevenom kolotoči si budú môcť vychutnať chvíle plného smiechu a nemôže chýbať ani klasické maľovanie na tvár. Vaše deti sa tak premenia na obľúbené rozprávkové bytosti, zvieratká, či hrdinov. Fantázii sa medze nekladú!Počas celého dňa sa v Hurbanove budete môcť pohodlne prepravovať vláčikom. Z mestských častí bude vláčik zvážať ľudí v časoch 10:20, 11:20, 12:25 a 13:30 a na trase pivovar, mesto a štadión bude vláčik prepravovať od 14:00 – do 17:00.