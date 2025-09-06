Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Priebeh doplňujúcich volieb starostu Petržalky je naďalej pokojný

Na snímke tvoriace sa rady pred volebnými miestnosťami vo volebnom okrsku na Gymnáziu na Pankúchovej ulici počas spojených regionálnych volieb 29. októbra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Mestská časť Petržalka zriadila pre doplňujúce voľby 95 volebných okrskov. Otvorené sú do 22.00 h. Počet zapísaných voličov je 92.492.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - V sobotných doplňujúcich voľbách starostu v bratislavskej Petržalke odvolilo do 16.00 h viac ako desať percent voličov. Priebeh volebného dňa je pokojný aj v popoludňajších hodinách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Volebnú účasť priebežne aktualizujeme a verejnosť ju môže sledovať na webe volby.petrzalka.sk,“ priblížila Halašková.

Niektorí z voličov odvolili aj s digitálnym občianskym preukazom, najviac ich bolo v okrskoch na Základnej škole (ZŠ) Turnianska, špeciálnej ZŠ Žehrianska, cirkevnej ZŠ Beňadická a Strednej zdravotníckej škole Strečnianska.

Radi by sme voličov ubezpečili, že voľba elektronickým dokladom je bezpečná z hľadiska ochrany osobných údajov. Overovanie dokladu prebieha v anonymnom rozhraní a po naskenovaní nie je uložený v mobilnom zariadení overovateľa,“ podotkla Halašková.

