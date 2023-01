Priebeh referenda v BBSK je bezproblémový, účasť zatiaľ nízka

Banská Bystrica 21. januára (TASR) – Sobotňajšie referendum sa do popoludnia na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zaobišlo bez incidentov, ktoré by narušili jeho priebeh. Účasť v plebiscite je na území kraja zatiaľ pomerne nízka. Pre TASR to skonštatovali jednotlivé okresné volebné komisie.



Pokojný priebeh referenda na území Banskobystrického kraja konštatovala aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Polícia podľa jej slov neeviduje žiadne narušenie hlasovania.



Na Horehroní odhaduje okresná volebná komisia v Brezne účasť do popoludňajších hodín na úrovni 15 až 20 percent. Doterajší priebeh referenda sa zaobišiel bez incidentov, v obciach Lom nad Rimavicou, Drábsko a Sihla však pre energetickú kalamitu naďalej nemajú elektrickú energiu. "Podľa všetkého budú musieť prísť osobne so zápisnicou na okresný úrad," uviedol pre TASR podpredseda okresnej volebnej komisie.



Problémy s výpadkom elektrickej energie eviduje aj okresná volebná komisia vo Zvolene. Ako pre TASR uviedol jej predseda Rastislav Pavlov, bez prúdu je obec Podzámčok v okrese Zvolen aj obce Látky a Detvianska Huta v okrese Detva.



Doposiaľ nízku účasť v plebiscite evidujú aj v južných regiónoch Banskobystrického kraja. "Osobne som bola na kontrole v piatich obciach, účasť tam bola dosť slabá," povedala pre TASR Darina Šűliová, predsedníčka okresnej volebnej komisie v Lučenci, ktorá zastrešuje aj okres Poltár. Záujem o referendum nie je vysoký ani vo viacerých obciach okresu Veľký Krtíš. "Účasť je pomerne nízka. V niektorých dedinách, v ktorých sme boli, bolo okolo obeda asi osem až deväť percent voličov," skonštatoval predseda okresnej volebnej komisie Jozef Fajčík.



Ľudia sa v sobotňajšom referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.