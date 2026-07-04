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Priebeh referenda v Nitrianskom kraji je pokojný a bez podnetov
Okresné volebné komisie zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty ani podnety.
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Všetky volebné miestnosti v celom Nitrianskom kraji sa otvorili načas o siedmej hodine. V jednom okrsku v Nitrianskom okrese sa nedostavil načas člen volebnej komisie, problém bol ihneď vyriešený jeho nahradením. Okresné volebné komisie zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty ani podnety. Potvrdili to predsedovia šiestich okresných volebných komisií v kraji.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.