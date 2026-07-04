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Priebeh referenda v Nitrianskom kraji je pokojný a bez podnetov

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Na Slovensku sa v sobotu o 7.00 hod začalo v poradí desiate referendum v histórii. Vyhlásil ho prezident SR Peter Pellegrini na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany Demokrati. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Občania môžu hlasovať vo svojom volebnom okrsku alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu do 22.00 h. Na snímke volička vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky vo volebnej miestnosti počas referenda na Obchodnej akadémii počas referenda v Trnave v sobotu 4. júla 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Okresné volebné komisie zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty ani podnety.

Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Všetky volebné miestnosti v celom Nitrianskom kraji sa otvorili načas o siedmej hodine. V jednom okrsku v Nitrianskom okrese sa nedostavil načas člen volebnej komisie, problém bol ihneď vyriešený jeho nahradením. Okresné volebné komisie zatiaľ nezaznamenali žiadne incidenty ani podnety. Potvrdili to predsedovia šiestich okresných volebných komisií v kraji.

Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.

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