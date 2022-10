Priebeh volieb v Rovinke je pokojný, najviac voličov čakajú popoludní

Rovinka 29. októbra (TASR) - Priebeh sobotňajších spojených volieb je v Rovinke pri Bratislave pokojný, voliči do volebných miestností prichádzajú od rána priebežne, rady sa netvoria. "Zatiaľ je to úplne štandardný priebeh volieb, bez komplikácií," uviedol pre TASR podpredseda miestnej volebnej komisie Slavomír Sabanoš.



Spojenie komunálnych i krajských volieb aj na tomto mieste znamená intenzívnejšie vysvetľovanie, pripomínanie voličom, akým spôsobom majú voliť, aby bol ich hlas platný. "Pripravovali sme sa na to, takže ani v tomto smere nie je problém," povedal.



V Rovinke je sedem kandidátov na starostu, vôbec najviac v rámci okresu Senec, podľa podpredsedu miestnej volebnej komisie i to môže pomôcť vyššej volebnej účasti. "Predpokladám, že najväčší nápor voličov zažijeme v popoludňajších hodinách," poznamenal.



V sobotu sa konajú spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov a tiež do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Obyvatelia Bratislavského kraja volia v 89 mestách a obciach, hlasujú v rámci 580 volebných okrskov. Predsedu BSK si môžu vybrať z ôsmich kandidátov, 53 poslancov kraja zvolia takmer zo 400 uchádzačov. Na 89 primátorov a starostov je približne 260 kandidátov, o 959 miest v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách sa uchádza takmer 2500 kandidátov.