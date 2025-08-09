< sekcia Regióny
Priecestie na Ivanskej ceste v Bratislave je uzavreté aj pre chodcov
Na Ivanskej ceste je naďalej trať pre železničnú dopravu v prevádzke. Polícia preto deklaruje, že bude tento úsek priebežne monitorovať.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Železničné priecestie na Ivanskej ceste v Bratislave je uzavreté aj pre chodcov. Pri porušení zákazu môžu chodci dostať na mieste pokutu do 50 eur a v správnom konaní do 300 eur. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia Bratislavského kraja.
„Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave upozorňujú chodcov, ktorí prechádzajú cez uvedené železničné priecestie, ktoré je uzavreté pre všetkých účastníkov cestnej premávky, že prechádzať cez železničnú dráhu mimo určeného priestoru, priechodu alebo priecestia je zakázané,“ uviedla bratislavská krajská polícia.
