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Štvrtok 20. august 2026
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Priecestie na Vinohradníckej ulici v Bratislave dočasne zatvoria

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o železničné priecestie SP 2110 na miestnej komunikácii v mestskej časti Bratislava II na Vinohradníckej ulici.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici v Bratislave bude dočasne uzavreté. Uzávera potrvá od piatka (21. 8.) od 8.00 h do utorka (25. 8.) do 8.00 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Ide o železničné priecestie SP 2110 na miestnej komunikácii v mestskej časti Bratislava II na Vinohradníckej ulici. Policajti v súvislosti s uzáverou vyzvali na rešpektovanie dočasného dopravného značenia a využitie alternatívnych trás.
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