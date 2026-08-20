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Priecestie na Vinohradníckej ulici v Bratislave dočasne zatvoria
Ide o železničné priecestie SP 2110 na miestnej komunikácii v mestskej časti Bratislava II na Vinohradníckej ulici.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici v Bratislave bude dočasne uzavreté. Uzávera potrvá od piatka (21. 8.) od 8.00 h do utorka (25. 8.) do 8.00 h. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Ide o železničné priecestie SP 2110 na miestnej komunikácii v mestskej časti Bratislava II na Vinohradníckej ulici. Policajti v súvislosti s uzáverou vyzvali na rešpektovanie dočasného dopravného značenia a využitie alternatívnych trás.
Ide o železničné priecestie SP 2110 na miestnej komunikácii v mestskej časti Bratislava II na Vinohradníckej ulici. Policajti v súvislosti s uzáverou vyzvali na rešpektovanie dočasného dopravného značenia a využitie alternatívnych trás.