Priecestie pred obcou V. Lomnica v smere z Popradu dočasne uzatvoria
Autor TASR
Veľká Lomnica 5. novembra (TASR) - Železničné priecestie pred obcou Veľká Lomnica, okres Kežmarok, v smere z Popradu dočasne uzatvoria. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že doprava na ceste I/66 bude z dôvodu rozsiahlej opravy železničného priecestia pri čerpacej stanici presmerovaná.
„Tieto nevyhnutné práce sú kľúčové pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v danom úseku. Začiatok uzávery je vo štvrtok 6. novembra od 7.00 h a potrvá do pondelka 10. novembra do 18.00 h,“ uviedla obec s tým, že doprava bude v tomto termíne presmerovaná po súbežne vybudovanej panelovej obchádzkovej trase.
Samospráva v tejto súvislosti vyzýva k zvýšenej opatrnosti, ústretovosti a trpezlivosti počas realizácie prác. Zároveň žiada účastníkov cestnej premávky o dodržiavanie dočasného dopravného značenia.
Rekonštrukciou priecestia dôjde podľa Železníc SR (ŽSR) k výraznému zlepšeniu stavu priecestia, a tým plynulému prejazdu všetkých účastníkov cestnej premávky. „Na uvedené priecestie boli v minulosti sťažnosti, ale bez ohľadu na ne bola rekonštrukcia priecestia na základe skutkového stavu naplánovaná na tento rok,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor ŽSR. Úsek bol problémový najmä pre cyklistov, keďže vo viacerých prípadoch sa im koleso zaseklo v priecestí a zaregistrovali tam aj niekoľko pádov.
