Priekopníčke pedooftalmológie H. Šváčovej odhalili pamätnú tabuľu

Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - Priekopníčke pedooftalmológie na Slovensku, očnej lekárke Helene Šváčovej odhalili v piatok na budove ortoptickej očnej škôlky v Banskej Bystrici pamätnú tabuľu. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Nielen do povedomia obyvateľov nášho mesta sa zapísala ako zakladateľka ortoptickej očnej škôlky v Banskej Bystrici. Zariadenie pôsobí od roku 1970 až do súčasnosti. Úspešne v ňom zachraňujú zrak detí s pôsobnosťou v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK)," uviedol primátor Ján Nosko.



Súkromnú špeciálnu materskú školu v meste pod Urpínom navštevujú deti s poruchou binokulárneho videnia, o ktoré sa starajú najmä špeciálni pedagógovia a ortoptické zdravotné sestry. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré pomáhajú skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a využívajú sa aj na pleoptické cvičenia zamerané na liečbu tupozrakosti.



"Naším cieľom je vytvárať špecifické prostredie, kde s pomocou vysoko kvalifikovaného personálu rozvíjame individuálne schopnosti detí. V škôlke sme počas jej existencie pomohli približne 420 tak, ako to robila aj lekárka Helena Šváčová, ktorá vyliečila a zachránila tisícky detských očí. Jej posolstvo je zachované dodnes v podobe funkčnej ortoptickej materskej školy, prvej svojho druhu na Slovensku," poznamenala riaditeľka Iveta Šváčová s tým, že v súčasnosti poskytujú komplexnú starostlivosť viac ako 40 deťom.



Helena Šváčová (6. 9. 1939 - 22. 4. 2019) vychovala viaceré generácie oftalmológov a očných mikrochirurgov. Rodáčka z Českej republiky liečila pacientov v meste pod Urpínom od roku 1962 až do roku 2018. Stála pri zrode a rozvoji mikrochirurgie oka a implantácií umelých vnútroočných šošoviek. Podieľala sa na rozvoji laserovej liečby a ultrazvukovej diagnostiky oka v bývalom Československu. Za svoju prácu získala viaceré ocenenia. V roku 2000 jej udelili Cenu primátora mesta Banská Bystrica. Do roku 2002 pôsobila ako krajská odborníčka pre oftalmológiu a pedooftalmológiu v BBSK.