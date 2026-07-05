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Priemerná účasť na referende dosiahla v Žilinskom kraji 17,56 percenta
Bola druhá najvyššia spomedzi všetkých krajov.
Autor TASR
Žilina 5. júla (TASR) - Z 554.649 zapísaných voličov v Žilinskom samosprávnom kraji (ZŠK) sa na sobotnom (4. 7.) referende zúčastnilo 97.422 voličov. Účasť na referende dosiahla 17,56 % a bola druhá najvyššia spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR.
Najvyššia účasť na referende bola v ŽSK v okrese Dolný Kubín, kde k urnám prišlo 22,93 % voličov. Najnižšia bola v okrese Čadca, kde sa na referende zúčastnilo 10,44 %.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Najvyššia účasť na referende bola v ŽSK v okrese Dolný Kubín, kde k urnám prišlo 22,93 % voličov. Najnižšia bola v okrese Čadca, kde sa na referende zúčastnilo 10,44 %.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.