Priemyselnú ťažbu v Handlovej pripomína pamätný kameň

Handlová 2. septembra (TASR) - Dovedna 112 rokov priemyselnej ťažby uhlia v bani v Handlovej pripomína pamätný kameň vo vonkajšom priestore expozitúry Slovenského banského múzea. Slávnostne ho odhalili v piatok počas Regionálnych osláv Dňa baníkov (RODB).



"Život sa nedá zastaviť a bane by ozaj prirodzeným spôsobom aj tak skončili. Baňa v Handlovej síce skončila o niečo skôr, ale prirodzene by to bolo o polroka neskôr. Určite sme všetci smutní, že to prestalo fungovať," spomenul predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba.



Handlová je podľa neho banícka, bola banícka a bude banícka stále. "Bola by veľká škoda, keby sa to vytratilo. Určite sa to však nevytratí. Regionálne oslavy by mali ostať v Handlovej a budeme to ďalej týmto spôsobom prezentovať. Budú to ďalej banícke tradície, ktoré budeme rozvíjať," dodal.



Autorom myšlienky osadenia i realizácie pamätného kameňa je umelec Ján Procner.



Svoje 112-ročné obdobie priemyselnej ťažby uhlia na handlovskom ložisku zavŕšila najstaršia uhoľná baňa na Slovensku vlani v septembri. S ťažbou tam začali ešte v roku 1909, za 112 rokov vyťažili baníci 82 miliónov ton uhlia. Hostia RODB dostali i handlovské hnedé uhlie - dar treťohôr.