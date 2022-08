Priepasné bude hostiť folkloristov na podujatí Muzigantské Priepasné

Priepasné 15. augusta (TASR) – Už deviatykrát sa v obci Priepasné v okrese Myjava uskutoční podujatie Muzigantské Priepasné, ktoré má program rozdelený do štyroch dní od 18. do 21. augusta. TASR o tom informoval starosta obce Peter Czere.



Obec bude hostiť folkloristov, účastníkov hudobno-tanečných dielní, ako aj folklórne kolektívy. "Súčasťou podujatia sú muzikantská, tanečná a tento rok aj spevácka škola. Ide o viacdňové letné dielne zamerané na hudobno-tanečné interpretačné štýly. Lektori, ktorí patria k slovenskej špičke, budú tento rok učiť štýly z trnavskej oblasti," uviedol Czere.



V sobotu 20. augusta o 19.30 h je pripravený program pre verejnosť. "Predstavia sa gajdoš Matej Beňo z Bolešova so zoskupeniami Bosoráci a Piechovská muzika, detský folklórny súbor Magdalénka z Modry a domáca ženská spevácka skupina. Záver podujatia bude už tradične patriť vystúpeniu účastníkom tábora," doplnil starosta.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Trenčiansky samosprávny kraj.