Prieskum: Absolventi stredných odborných škôl chcú kvalitnejšej praxi
Výsledky prieskumu vychádzajú z 1214 odpovedí absolventov, ktorí ukončili štúdium v školskom roku 2023/2024.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Absolventi stredných odborných škôl (SOŠ) volajú po kvalitnejšej praxi a užšom prepojení výučby s reálnym pracovným prostredím. Vyplýva to z národnej správy, ktorá prináša výsledky prieskumu absolventov po vyše roku od ukončenia štúdia. Zverejnil ju Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). TASR o tom informovala Gabriela Budayová z inštitútu.
Väčšina absolventov v prieskume hodnotila svoju strednú školu pozitívne a rovnaký odbor by si vybrala opäť. „Popri spokojnosti sa však opakovane objavuje požiadavka na kvalitnejšiu a aktuálnejšiu prax. Absolventi hovoria o potrebe užšieho prepojenia vyučovania s reálnym pracovným prostredím, o modernejších technológiách a postupoch a o väčšej orientácii na to, čo ich po škole skutočne čaká,“ uviedla Budayová.
Pre mnohých absolventov predstavuje SOŠ reálny vstup do profesie, no častou voľbou je aj pokračovanie vo vzdelávaní. Ako priblížila Budayová, zhruba dve tretiny absolventov maturitných odborov pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Zreteľná je pritom podľa nej kontinuita odborového zamerania. Vyše dve tretiny absolventov totiž pokračujú v tom istom alebo príbuznom odbore.
Spomedzi absolventov, ktorí vstúpili na trh práce, takmer dve tretiny pôsobia vo vyštudovanom alebo príbuznom odbore a vedomosti zo školy v práci aktívne využívajú. Zároveň časť z nich pociťuje, že nároky praxe sú vyššie než to, na čo ich škola pripravila. „V odpovediach na otázku o pripravenosti na pracovný trh sa objavovali témy slabšieho prepojenia teórie s praxou, nedostatku praktických skúseností, nepripravenosti na podnikanie a orientácie v administratívnych povinnostiach, ako aj potreby väčšieho zohľadnenia aktuálnych trendov trhu práce,“ poukázala Budayová.
Popri odbornej príprave absolventi zdôrazňovali potrebu zručností, ktoré presahujú rámec ich budúcej profesie. Silno rezonovala téma finančnej gramotnosti a praktických informácií o fungovaní každodenného života - dane, odvody, zmluvy, podnikanie či orientácia v administratívnych povinnostiach. S týmito témami sa úzko prepája aj komunikácia - schopnosť odborne komunikovať a reagovať na situácie v pracovnom prostredí a pri kontakte s úradmi.
Výsledky prieskumu vychádzajú z 1214 odpovedí absolventov, ktorí ukončili štúdium v školskom roku 2023/2024. Dopĺňa existujúce administratívne dáta o ich uplatnení. Ide o druhé kolo národného dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci národného projektu Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávaní dospelých, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
