Prieskum: Baňa v Nižnej Slanej nebola dostatočne zabezpečená

Na archívnej snímke zo 17. marca 2022 znečistená rieka Slaná v okresnom meste Rožňava. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 26. apríla (TASR) - Znečistenie rieky Slaná je výsledkom nedostatočného zabezpečenia banských priestorov po ukončení ťažby v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava. Riešením problému je odklonenie vody v podzemí a vybudovanie niekoľkých objektov - hrádzí. Vzhľadom na podmienky v bani, ako vzdialenosť, doprava materiálu či nedýchateľné ovzdušie, to je technicky náročné. Pre TASR to uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík.Banská záchranná služba preskúmala v nižnoslanskej bani podzemné priestory. Zdokumentovala nepoužívané banské diela do vzdialenosti asi 1700 metrov od povrchu. Časť prieskumu bola pre nedostatok kyslíka v banskom ovzduší podľa Paulíka preskúmaná s dýchacími prístrojmi.vysvetlil Paulík.Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.Znečistenie Slanej je už viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach. Hromadný úhyn rýb rybári nezaznamenali.Situáciu na rieke Slaná rieši i Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmietajú tvrdenia, že si nesplnili svoje povinnosti.