< sekcia Regióny
Prieskum: Viete, koľko mladých uvažuje o odchode do zahraničia?
S určitosťou je podľa prieskumu rozhodnutých o svojom odchode do zahraničia po skončení strednej školy alebo neskôr v budúcnosti 38,3 percenta mladých ľudí.
Autor TASR
Častá-Papiernička 18. marca (TASR) - Približne tri štvrtiny mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa 42,3 percenta neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu, o ktorých informoval na stredajšom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže komisár pre deti Jozef Mikloško. Do prieskumu realizovaného v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave sa zapojilo 10.200 mladých.
„Úrad komisára každoročne z komunikácie s mladými vyberá tému, ktorá ich najviac trápi. Minulý rok to bol rok lepších vzťahov, pretože ich veľmi trápilo duševné zdravie. Na tento rok práve po komunikácii s mladými sme prišli na to, že veľmi aktuálna téma je odchod mladých do zahraničia, či už dlhodobo alebo na štúdium,“ povedal pre TASR Mikloško.
S určitosťou je podľa prieskumu rozhodnutých o svojom odchode do zahraničia po skončení strednej školy alebo neskôr v budúcnosti 38,3 percenta mladých ľudí. Ďalších 37,1 percenta to zvažuje a je tomu pozitívne naklonených. Za najčastejšie dôvody označujú vyššie platy v zahraničí, lepšie pracovné podmienky, vyššiu životnú úroveň a lepšie podmienky na založenie rodiny. Takmer 62 percent respondentov neverí, že sa podmienky pre mladých ľudí na Slovensku budú zlepšovať.
Komisár poukázal na vzťahové problémy, ktoré zarezonovali výskumom, a to zlé vzťahy v spoločnosti (89,6 percenta), rodine (89,2 percenta), škole (87,5 percenta) a v politike (71,8 percenta). Mikloško hovoril aj o tom, že mladých trápi tiež osamelosť a negativizmus. Za najväčšie výhody života na Slovensku označili respondenti rodinu (93 percent), priateľov (92,9 percenta), prírodu (82,8 percenta) či komunitu (79,5 percenta).
Najnižšia spokojnosť mladých je s výškou platov (75,7 percenta), fungovaním štátu a úradov (70,5 percenta), dostupnosťou bývania (69,3 percenta). Takmer tretina mladých je podľa prieskumu nespokojná s dostupnosťou psychologickej pomoci. Medzi pozitíva, ktoré prieskum ukázal, patrí, že 62,8 percenta mladých je hrdých na to, že sú Slováci a 80,4 percenta respondentov považuje Slovensko za svoj domov.
Úrad komisára pre deti v rámci mládežníckej participácie usporiadal v Častej VIII. zasadnutie Parlamentu detí a mládeže s viac ako 100 účastníkmi z celého Slovenska. Hlavnou témou zasadnutia je tvorba Vízie Slovenska očami mladých. Pozvanie na toto podujatie prijal aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini a novozvolený komisár pre deti Českej republiky Martin Beneš.
