Prieskum: Na Krížnej chcú ľudia viac zelene a menej áut

Bratislava 21. mája (TASR) – Najväčším želaním obyvateľov bývajúcich na Krížnej ulici v Bratislave či v okolí tejto frekventovanej mestskej komunikácie je zvýšiť podiel zelene v lokalite. Naopak, chceli by zabrániť neregulovanému parkovaniu a zrušiť herne. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB), v ktorom sa hlavné mesto respondentov pýtalo na to, ako by si predstavovali Krížnu ulicu v budúcnosti.



Viac zelene si želajú takmer dve tretiny (63,4 percenta) takmer z 3000 respondentov, ktorí vyplnili online dotazník. Takmer polovica (43,6 percenta) by si želalo na Krížnej menej áut, približne tretina (31,4 percenta) lepšie podmienky pre chodcov. Naopak, medzi najmenej želané prvky patrí neregulované parkovanie (43,6 percenta) i prevádzka herní (40,6 percenta respondentov proti).



Mesto chce prieskumom názorov získať dáta, ktoré môže použiť pri plánovanej revitalizácii Krížnej ulice, z ktorej chce vytvoriť príjemný mestský bulvár. V súčasnosti podľa výsledkov prieskumu za atraktívnu lokalitu považuje Krížnu len desatina respondentov. Jediným, výraznejšie pozitívne hodnotením kritériom, je dostupnosť MHD.



Ďalšie podklady a podnety verejnosti chce MIB získať prostredníctvom verejných stretnutí, respektíve iných foriem participatívneho procesu.



Projekt revitalizácie Krížnej ulice je súčasťou projektu rekonštrukcie ružinovskej radiály. Tá by mala priniesť viaceré benefity, napríklad zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy.