Prieskum: Obavu z prítomnosti medveďov v prírode má 75 % respondentov

Trnava 21. júla (TASR) - Nebezpečnosť medveďov a obavu z ich prítomnosti v prírode má až 75 percent respondentov dotazníkového verejného prieskumu o vzťahu k medveďom, ktorý realizovala Trnavská univerzita (TU) v Trnave. Až 42 percent obmedzilo pohyb v prírode v dôsledku obavy zo stretnutia s ním. Informoval o tom autor prieskumu, biológ TU Jozef Kováčik.



Na otázky odpovedalo spolu 5535 respondentov. Cieľom prieskumu bolo zistiť názor verejnosti na problematiku tejto šelmy a jej manažmentu do budúcnosti. Opakovanú prítomnosť medveďa vo svojom bezprostrednom okolí uvádzalo takmer 40 percent, najmä v okresoch Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Detva, Ružomberok, Poprad, Brezno, Prievidza, Martin, Zvolen a Žilina. Škody spôsobené medveďom sú najmä na včelstvách (9,4 percenta respondentov) a na hospodárskych zvieratách (5,8 percenta). Nárast počtu pozorovaní medveďov na nížine bez súvislých lesov (Galanta, Nové Zámky, Pezinok, Partizánske, Hlohovec a iné) z posledných rokov označilo takmer 18 percent.



Subjektívne vnímanie sympatie a antipatie k medveďom bolo rozdelené približne rovnako. Väčšina respondentov (77 percent) sa domnieva, že medvede v SR sú premnožené. S tvrdením, že SR je domovom pre viac medveďov, než sa ich môže uživiť vo voľnej prírode, súhlasilo takmer 75 percent, podobne je to aj v otázke o ich nedostatočnej regulácii a následnej expanzii do blízkosti sídiel. Takmer 80 percent súhlasilo s tvrdením, že medvede nepotrebujú absolútnu zákonnú ochranu, 76 percent súhlasí s regulačným lovom a takmer 73 percent s výrazným znížením aktuálneho počtu medveďov.



Autor prieskumu konštatoval, že na základe matematického porovnania so Švédskom, kde má manažment a genetický monitoring medveďov dlhú tradíciu, by mal byť počet medveďov v SR maximálne 300 jedincov, pričom odhad je 1275 jedincov. "Správa Štátnej ochrany prírody SR v nedávno zverejnenej štúdii o početnosti medveďov, naopak, uvádza, že medzi rokmi 2014 a 2023 medvede v SR prakticky nepribudli," konštatoval. Z celkového množstva respondentov bolo 41,1 percenta žien a 58,9 percenta mužov, 58,7 percenta žilo na vidieku a 41,3 percenta v mestách. Najviac (63,2 percent) bolo vo vekovej skupine 21 až 45 rokov. Zároveň 72,4 percenta nemalo povolanie súvisiace s lesným prostredím či s ochranou prírody.