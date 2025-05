PRIESKUM: Obyvatelia Trenčína sú nadmieru spokojní so životom

Trenčín 8. mája (TASR) - Takmer osem z desiatich obyvateľov Trenčína je aktuálne spokojných so životom v meste. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu, ktorý robili tím Data 26 v spolupráci s agentúrou Focus. Informovala o tom vedúca tímu Data 26 monitorujúceho Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Katarína Rozvadská.



So životom v Trenčíne je spokojných v priemere 7,89 obyvateľov z desiatich. Spokojnosť Trenčanov je vyššia ako celoslovenský priemer, ktorý je 6,83.



„Prieskum sme robili v novembri, trval dva týždne a okrem Trenčanov sme mali dotazník aj v ukrajinskom jazyku, aby sme boli dostatočne inkluzívni. Podarilo sa nám osloviť 30 Ukrajincov žijúcich v Trenčíne,“ doplnila Rozvadská.



Ako dodala, prioritným cieľom prieskumu bolo zistiť, ako v súvislosti s EHMK 2026 vnímajú obyvatelia mesta kultúru, ako sa zúčastňujú na už prebiehajúcich podujatiach. Prieskum budú opakovať vždy v novembri a budú porovnávať, ako sa vzťah ku kultúre mení v čase.



„Aktuálne sa na aktivitách súvisiacich s EHMK zúčastňuje asi tretina Trenčanov, zhruba o desať percent viac sa ich plánuje zúčastniť v budúcnosti. Z prieskumu vyplýva, že 44 percent obyvateľov mesta je z titulu EHMK nadšených, 63 percent vie, že mesto má tento titul a 80 percent považuje titul EHMK 2026 za dôležitý pre mesto,“ priblížila Rozvadská.



Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána Forgáča má vedenie mesta radosť z výsledkov prieskumu spokojnosti. Poukazuje to na výsledky spoločnej práce nielen Kreatívneho inštitútu Trenčín, ale aj mesta ako celku.



„Počkáme si na výsledky ďalších prieskumov, pretože kľúčový je ten trend. My veríme, že aj ďalšie prieskumy preukážu minimálne udržanie a dúfame, že aj nárast spokojnosti. Je prirodzené, že tí, ktorých sa obmedzenia v súvislosti s investíciami v meste týkajú, nie sú nadšení a kritizujú, ale myslím si, že verejná mienka ako celok je naklonená priaznivo,“ zdôraznil Forgáč.