Prieskum: Prešovčanom záleží najmä na skrášľovaní verejnej zelene

Prešov 17. novembra (TASR) - Do prieskumu mesta Prešov, realizovaného formou verejného dotazníka, sa zapojilo viac ako 1600 ľudí. Radnica vďaka jeho výsledkom môže presnejšie zadefinovať priority rozvoja mesta. Vyplynulo z neho okrem iného i to, že každému druhému obyvateľovi mesta záleží na skrášľovaní verejnej zelene a oddychových zón. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Dotazník bol distribuovaný poštou v prvej polovici roka 2021 do všetkých domácností, spolu s výmermi k daniam. Prostredníctvom verejného prieskumu mohol každý občan vyjadriť svoje preferencie v rámci oblastí verejného života, na ktoré by sa malo mesto zamerať. Okrem papierovej formy dotazníka, ktorú bolo potrebné doručiť späť na mestský úrad, mali obyvatelia možnosť využiť aj elektronickú verziu dotazníka, tá bola sprístupnená do konca augusta.



Na základe výsledkov verejného dotazníka získalo mesto Prešov cenné informácie o tom, čo považujú miestni obyvatelia za najdôležitejšie. "Ak chceme zabezpečiť dynamický rozvoj mesta, musíme vedieť aj adekvátne reagovať na aktuálne očakávania a potreby Prešovčanov. Práve preto sme pripravili pre obyvateľov jednoduchý dotazník týkajúci sa rozvoja nášho mesta, prostredníctvom ktorého nám dali ľudia jasne najavo, na aké oblasti sa máme v budúcnosti zamerať," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Obyvatelia mali možnosť v dotazníku označiť jednu až dve oblasti, ktoré považujú za prioritné. "Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1603 ľudí, pričom 641 z nich využilo papierovú formu dotazníka. Z výsledkov vyplýva, že každému druhému Prešovčanovi záleží na skrášľovaní verejnej zelene a oddychových zón. Druhou najčastejšou odpoveďou bola údržba miestnych komunikácií, ktorú preferuje 47 percent zúčastnených Prešovčanov. Ďalšími najčastejšie označovanými odpoveďami boli kultúra a šport, odpadové hospodárstvo a sociálna oblasť, ktoré preferuje približne každý štvrtý zúčastnený Prešovčan," doplnil Tomek.



Výsledky získané z dotazníka budú podľa jeho slov slúžiť ako základ na formovanie a nastavenie priorít mesta Prešov v nasledujúcom období.