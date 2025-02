Prieskum: Slováci majú najradšej privátne značky Lidla

Bratislava 21. februára (OTS) - Diskontný reťazec Lidl je charakteristický svojimi privátnymi značkami. Tie mu umožňujú poskytnúť výhodnejšiu cenu a má tiež priamejší dosah na kvalitu. V sortimente diskontu sa nachádzajú od jeho príchodu na slovenský trh, tvoria viac ako 70% jeho sortimentu a ponúka ich naprieč všetkými kategóriami. Záujem zákazníkov o privátne značky neustále rastie a prieskum dokázal, že práve vlastné značky Lidla majú Slováci najradšej.povedal Martin Nagy, obchodný riaditeľ Lidla.Foto: LIDLV prieskumoch agentúry NMS Market Research Slovakia si Slováci zvolili za najobľúbenejšie privátne značky práve tie z Lidla. Víťazmi sa stali až v 12 kategóriách, pričom v troch z nich privátne značky reťazca prekonali aj značkových výrobcov. Výsledky sú z online prieskumov vykonaných v období októbra až decembra na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.Celkovo najobľúbenejšími vo svojich kategóriách sa stali značky Alesto a Pikok. Alesto je najobľúbenejšou značkou v kategórii oriešky, značka Pikok zase zvíťazila v kategóriách balených salám a balených párkov. Najobľúbenejšími privátnymi značkami Slovákov sú Pilos, Lupilu, Saguaro, Pikok, Fin Carré a Floralys. Značka Pilos sa stala najobľúbenejšou privátnou značkou mlieka, balených syrov ale aj jogurtov a tvarohových dezertov. Vynikajúce výsledky dosiahla aj značka Pikok, ktorá je najobľúbenejšou privátnou značkou balených šuniek. Na líderskej pozícii spomedzi privátnych značiek tabuľkových čokolád sa umiestnila značka Fin Carré. Obľúbenou privátnou značkou je aj Lupilu, ktorá získala prvenstvo hneď v dvoch kategóriách, a to detské výživy a plienky. Za svoju najobľúbenejšiu značku balených vôd Slováci najčastejšie označili Saguaro a víťazom v kategórii toaletný papier sa stala značka Floralys.Foto: LIDLpovedal Michal Tóth, analytik NMS Market Research s.r.o.Podiel privátnych značiek v Lidli prevyšuje 70%, pričom v stálom sortimente ponúka zákazníkom produkty viac ako 120 rôznych vlastných značiek. Zákazníci ich nájdu naprieč sortimentom, vo všetkých tovarových kategóriách. Základná idea je jednoduchá – kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj cenou. Pretože to čo je kvalitne a chutné, nemusí byť nevyhnutne drahé.uzavrel Nagy.Foto: LIDLVlastné značky Lidla oceňujú zákazníci, verejnosť aj odborníci. Za svoje privátne značky reťazec dlhodobo získava ocenenie Best Buy, ktoré zohľadňuje najlepší pomer kvality a ceny. V rámci neho spotrebitelia rozhodli, že najlepší pomer ceny a kvality vlastných značiek je práve v Lidli. Pravidelne získava aj medaile Qudal, symbolizujúce najvyššiu kvalitu. Tieto ocenenia sa udeľujú na základe výsledkov nezávislého prieskumu verejnej mienky, ktorý realizuje medzinárodná organizácia ICERTIAS. Značka Dulano prednedávnom získala ocenenie Superbrands, ktoré je prejavom dôvery spotrebiteľov a odbornej poroty Brand Council. Značka Lupilu sa opakovane stala Najdôveryhodnejšou značkou, a to na základe nezávislého prieskumu zameraného na dôveru spotrebiteľov.Foto: LIDLVždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika