PRIESKUM: Turisti vo Veľkej Fatre minú za deň 28 eur

Ružomberok 24. septembra (TASR) - Turisti pri návšteve Národného parku (NP) Veľká Fatra minú za jeden deň 28 eur. Zväčša ich vynaložia na občerstvenie a ubytovanie. Pri týždennej návštevnosti 6677 ľudí to predstavuje príjem pre región 186.956 eur. Vyplýva to z augustového dotazníkového prieskumu Správy NP Veľká Fatra, na ktorom sa zúčastnilo 1095 turistov.



"Pokiaľ by sme túto návštevnosť a vynaložené náklady návštevníkov prepočítali na letné dovolenkové obdobie júl a august, NP prinesie pre región 1.682.604 eur. Samozrejme, pre ostatné obdobie roku by to boli len odhady. No vzhľadom na to, že sme v rámci územia rozmiestnili päť sčítacích digitálnych zariadení, o rok budeme vedieť údaje rozloženia návštevnosti v rámci celého roku," zhodnotili zo správy NP.



Súčasťou dotazníka bolo aj zisťovanie, aké vlastnosti Veľkej Fatry návštevníci vnímajú ako najatraktívnejšie a čo im v národnom parku najviac chýba. Najčastejšie sa vyjadrovali, že im na ich trase chýbajú pitná voda, toalety, odpadkové koše či oddychové plochy s mobiliárom, kde by sa mohli občerstviť vlastnými potravinami.



Z odpovedí ďalej vyplýva, že prioritnou výhodou NP je veľkoplošná nedotknutá krajina s nízkou koncentráciou pomerne rovnomerne rozmiestnených turistov. Uviedlo to 79,6 percenta ľudí. "Tento názor nám niekoľkokrát aj ústne potvrdili a vyjadruje skutočný potenciál chránenej krajiny NP Veľká Fatra," podotkli zo správy NP. Viac ako 60 percent respondentov tiež zmienilo potrebu budovania náučných a/alebo interaktívnych chodníkov či lokalít na vhodných miestach.



Údaje z dotazníkov správa NP považuje za hlavné ukazovatele riešení, ktoré plánujú v budúcnosti uplatniť pri zachovávaní funkčných a budovaní nových turistických a informačných prvkov v rôznych častiach krajiny.