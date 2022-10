Prieskum: V Košiciach by v septembri vyhral Polaček, v Prešove Hagyari

Bratislava 7. októbra (TASR) - Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček by v septembri vyhral komunálne voľby a zostal by na svojej primátorskej stoličke tohto krajského mesta aj v ďalšom volebnom období. V prípade Prešova by komunálne voľby vyhral bývalý primátor Prešova Pavel Hagyari. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.



Z prieskumu vyplýva, že 36 percent opýtaných v Košiciach nechce ísť voliť a bezmála štvrtina respondentov uviedla, že nevie, koho zakrúžkuje.



Zo zvyšných 41,8 percenta rozhodnutých voličov svoj hlas dá Polačekovi 38,2 percenta, Miroslavovi Klimovi 18,5 percenta a trojicu uzatvára Monika Kováčová, za ktorú by hlasovalo 11,1 percenta respondentov. Nasleduje Milan Lesňák (10,1 percenta), Štefan Lasky (7,1 percenta), Jozef Karabin (6,6 percenta), Viliam Novotný (päť percent) a Jaroslav Džunko (3,4 percenta).



V komunálnych voľbách v Prešove sa chytá voliť viac ako polovica občanov (56,4 percenta). Viac ako štvrtina občanov v prieskume uviedla, že sa na voľbách nezúčastní. Ďalších 15 percent respondentov ešte nie je rozhodnutých, komu by dalo svoj hlas.



Z občanov, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť, chce 38,2 percenta dať hlas exprimátorovi Prešova Pavlovi Hagyarimu. Za ním skončil František Oľha (21,9 percenta) a trojicu uzatvára Ľuboš Michel (10,9 percenta). Nasleduje Artúr Benes (9,7 percenta), Ján Andrejko (5,3 percenta), Zuzana Bednárová (5,1 percenta), Patrik Benčík (3,3 percenta), Marek Kurta (1,8 percenta), Jozef Kubica (1,7 percenta), Martin Eštočák (1,2 percenta), Renáta Bobáková a Ján Štovka (zhodne po 0,4 percenta).



Prieskumy sa uskutočnili koncom septembra na vzorke 604 respondentov.



Televízia Markíza prinesie aj nasledujúce týždne preferencie kandidátov na primátorov v ďalších krajských mestách.