Nitra robila prieskum o mladých. Čo ich trápi, ako žijú a trávia čas?

Nitra 9. júna (TASR) - Viaceré formy rizikového správania medzi mladými ľuďmi v Nitre klesli. Vyplýva to z nového zberu dát, ktorý mesto realizovalo v rámci medzinárodného programu Planet Youth.



Ako priblížil nitriansky viceprimátor Miloslav Špoták, Planet Youth je medzinárodný model prevencie, ktorý vznikol na Islande a dnes sa využíva vo viac ako 30 krajinách sveta. Zameriava sa na prostredie, v ktorom deti vyrastajú, teda na rodinu, školu, voľný čas a komunitu. Prieskumy medzi 13- až 15-ročnými žiakmi zisťujú nielen ich správanie, ale najmä podmienky, ktoré k nemu vedú.



Mesto zbieralo dáta po prvý raz v roku 2022, aktuálne analyzuje prieskum z roku 2024. „Výsledky nám poskytujú vzácny pohľad na to, ako mladí ľudia žijú, čo ich trápi, ako trávia čas a aké riziká ich ohrozujú. Zároveň ponúkajú odpovede na to, čo môžeme ako spoločnosť zlepšiť. Mesto Nitra už na tieto zistenia aktívne reaguje prostredníctvom vlastného akčného plánu. Porovnanie rokov 2022 a 2024 prinieslo povzbudivé zistenia. Menej žiakov začína s alkoholom pred 13. rokom, menej ich fajčí, skúša e-cigarety alebo sa opíja,“ skonštatoval Špoták.



Podľa jeho slov naďalej platí, že deti, ktoré trávia veľa času bez dozoru, bez jasných pravidiel alebo v prostredí bez podpory, častejšie siahajú po návykových látkach. „Kľúčovými faktormi ostávajú rodina, škola a voľný čas. Rok 2024 priniesol pozitívne zistenia. Viac detí uvádza, že cez víkendy a školské dni trávia čas so svojimi rodičmi. Tieto deti zároveň oveľa menej často siahajú po cigaretách, alkohole či marihuane. Ukazuje sa tiež význam jasne stanovených pravidiel zo strany rodičov. Zavádzanie klubov rodičov a organizovanie rodičovských prechádzok patria medzi plánované opatrenia mesta, ktoré majú ďalej posilniť ochrannú funkciu rodinného zázemia,“ vysvetlil Špoták.



V oblasti školského prostredia sa podľa neho ukazuje stabilný alebo mierne zlepšujúci sa trend. Väčší podiel žiakov v roku 2024 uvádza, že sa v škole cítia bezpečne, majú podporu od učiteľov a môžu sa zapojiť do školských aktivít. Zároveň sa ukazuje súvislosť medzi pozitívnym vzťahom k škole a nižšou mierou užívania návykových látok. „Zavádzanie ranných kruhov a rozšírenie školských podporných tímov sú opatrenia, ktoré majú potenciál tento trend ďalej posilniť,“ priblížil viceprimátor.



V druhom zbere dát v roku 2024 radnica po prvý raz zisťovala aj informácie o výskyte šikany. V prieskume 34 percent žiakov uviedlo, že boli počas posledného roka svedkom alebo obeťou určitej formy šikany. Najčastejším miestom šikany je prostredie školy a kyberpriestor. „Zároveň sa potvrdilo, že žiaci, ktorí sa stretávajú so šikanou, častejšie pociťujú smútok a beznádej a menej dôverujú svojmu okoliu. Tieto dáta poukazujú na potrebu cielenej intervencie v oblasti medziľudských vzťahov v školách a posilnenia psychologickej podpory,“ doplnil Špoták.