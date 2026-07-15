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V Žiline robili prieskum parkovacích miest. Toto zistili
Nočný prieskum zrealizovala radnica po 22.30 h, kedy parkovanie v obytných zónach najpresnejšie odráža dlhodobú dopytovú situáciu a zároveň nie je ovplyvnená krátkodobými presunmi vozidiel počas dňa.
Autor TASR
Žilina 15. júla (TASR) - Pracovníci žilinskej radnice vykonali v priebehu júna nočný prieskum s cieľom disponovať objektívnym údajmi o využívaní parkovacích kapacít na sídlisku Solinky. Ako informoval vedúci oddelenia parkovania Mestského úradu v Žiline Tomáš Gáll, v čase merania bolo v parkovacej zóne na sídlisku zaparkovaných 2845 vozidiel a voľných zostalo 283 miest.
Nočný prieskum zrealizovala radnica po 22.30 h, kedy parkovanie v obytných zónach najpresnejšie odráža dlhodobú dopytovú situáciu a zároveň nie je ovplyvnená krátkodobými presunmi vozidiel počas dňa. „Prieskum odhalil porušovanie pravidiel parkovania v prípade 107 áut, ktoré stáli mimo vyznačených státí. Avšak aj po započítaní týchto vozidiel by v zóne zostalo 176 voľných parkovacích miest, čo potvrdzuje, že kapacita parkovania v oblasti je v súčasnosti dostatočná,“ uviedol Gáll.
Doplnil, že plne využité bolo parkovisko na Platanovej ulici pri obchodnej prevádzke s kapacitou 61 miest. Najviac voľných miest bolo počas prieskumu na uliciach Limbová a Smreková, zatiaľ čo najnižšia dostupnosť bola zaznamenaná na uliciach Platanová, Dubová a Borová, kde však aj napriek vyššiemu dopytu zostali stále voľné parkovacie státia.
Primátor Peter Fiabáne avizuje zámer doplniť parkovacie miesta na sídlisku Solinky. „V polovici júla by sme mali mať k dispozícii právoplatné stavebné povolenie, financovanie bude zabezpečené z fondu mobility. Parkovacie miesta pribudnú na uliciach Borová, Dubová a Gaštanová. Vzhľadom na miesta vjazdov na navrhnuté parkoviská, a tak nevyhnutné zrušenie existujúcich križujúcich parkovacích miest vo vjazdoch, ide o navýšenie parkovacej kapacity o 33 stojísk,“ dodal Fiabáne.
Nočný prieskum zrealizovala radnica po 22.30 h, kedy parkovanie v obytných zónach najpresnejšie odráža dlhodobú dopytovú situáciu a zároveň nie je ovplyvnená krátkodobými presunmi vozidiel počas dňa. „Prieskum odhalil porušovanie pravidiel parkovania v prípade 107 áut, ktoré stáli mimo vyznačených státí. Avšak aj po započítaní týchto vozidiel by v zóne zostalo 176 voľných parkovacích miest, čo potvrdzuje, že kapacita parkovania v oblasti je v súčasnosti dostatočná,“ uviedol Gáll.
Doplnil, že plne využité bolo parkovisko na Platanovej ulici pri obchodnej prevádzke s kapacitou 61 miest. Najviac voľných miest bolo počas prieskumu na uliciach Limbová a Smreková, zatiaľ čo najnižšia dostupnosť bola zaznamenaná na uliciach Platanová, Dubová a Borová, kde však aj napriek vyššiemu dopytu zostali stále voľné parkovacie státia.
Primátor Peter Fiabáne avizuje zámer doplniť parkovacie miesta na sídlisku Solinky. „V polovici júla by sme mali mať k dispozícii právoplatné stavebné povolenie, financovanie bude zabezpečené z fondu mobility. Parkovacie miesta pribudnú na uliciach Borová, Dubová a Gaštanová. Vzhľadom na miesta vjazdov na navrhnuté parkoviská, a tak nevyhnutné zrušenie existujúcich križujúcich parkovacích miest vo vjazdoch, ide o navýšenie parkovacej kapacity o 33 stojísk,“ dodal Fiabáne.