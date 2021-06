PRIESKUM: Funguje dištančná výučba detí z marginalizovaných skupín?

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Humenné 4. júna (TASR) – Vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) mimo školského prostredia je neefektívne. Komunitné centrá (KC) nedisponujú kapacitou na "dovzdelávanie", problémom je tiež absencia komunikácie medzi školami a zainteresovanými pomocnými pracovníkmi, ale i sústredenie sa škôl na napĺňanie učebných osnov. Vyplýva to zo zistení Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Prešove, ktoré v čase dištančného vzdelávania počas pandémie zrealizovalo neformálny prieskum v ôsmich komunitných centrách na východnom Slovensku.priblížila pre TASR jeden z hlavných problémov učiteľka pre profesijný rozvoj Elena Cinová z referátu Rómskeho centra Prešov (ROCEPO) patriaceho pod MPC. Ďalšími sú neovládanie učebných osnov, nezvládnutie zadaní úloh z predmetov na druhom stupni,komunikácia so školami.Dištančná forma výučby poukázala aj na systémový problém vzdelávania.upozornila Cinová. Takýto postup a prístup učiteľa podľa nej nemôže naplniť základnú prioritu vzdelávacieho procesu, ktorou je žiak a jeho rozvoj.Podľa Cinovej slov však MPC nechce svojimi zisteniami dehonestovať prácu učiteľov či komunitných pracovníkov, ale prispieť k hľadaniu systémového riešenia, ako zlepšiť vzdelávanie detí z MRK. Keďže práca s KC nepatrí medzi agendu MPC a i samotný prieskum zrealizovali len vďaka ochote KC spolupracovať, svoju pomoc plánujú pracovníci ROCEPO sústrediť na školy.predstavila Cinová. S pripravovanou aktivitou by MPC v Prešove rado začalo od začiatku budúceho roka, zatiaľ ako pilotný projekt na vybraných školách. Ako však podotkla, pracovníci MPC vedia byť školám nápomocní len vtedy, ak ich prizvú.uzavrela.