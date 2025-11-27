< sekcia Regióny
Prieskum: Žiakov v košických školách sa pýtali, ako sa cítia
Do anonymného prieskumu sa od apríla do júna zapojilo 1209 žiakov šiesteho a ôsmeho ročníka ZŠ a 638 učiteľov.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi. Potenciálnymi rizikami sú napríklad únava či energetické nápoje. Vyplýva to z prieskumu duševného zdravia v 17 košických základných školách (ZŠ), ktorý realizovalo mesto Košice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Jeho výsledky predstavili na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Do anonymného prieskumu sa od apríla do júna zapojilo 1209 žiakov šiesteho a ôsmeho ročníka ZŠ a 638 učiteľov. Cieľom bolo získať údaje a na základe nich zlepšovať podmienky v školách.
„Okolo 80 percent detí sa v škole cíti v pohode, približne 90 percent má dobré vzťahy so spolužiakmi a skoro 70 percent má dobré vzťahy aj s učiteľmi,“ spresnila koordinátorka prieskumu Lucia Barbierik z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ.
Potenciálne riziko identifikovali napríklad v súvislosti s energetickými nápojmi a kávou, pričom ich pravidelné užívanie zaznamenali na úrovni desiatich percent detí vo veku od 11 do 15 rokov. Ďalšími rizikami sú fajčenie elektronických cigariet, zapájanie sa do online výziev a únava detí.
Z výsledkov tiež vyplynulo, že približne štvrtina žiakov nezažíva ani jeden z nepríjemných až agresívnych prejavov zo strany spolužiakov. „Výskyt problémového správania a duševných problémov nebol vysoký, ale v súvislosti s tým, že ide o závažné prejavy a malé deti, sú aj nízke čísla v podstate vysoké,“ dodala.
Kým sú podľa viceprimátorky mesta Lucie Gurbáľovej dievčatá citlivejšie na úzkosť a sebahodnotenie, u chlapcov evidujú napätie. Z prieskumu sú podľa nej zjavné aj prejavy šikany a kyberšikany, ktoré však viac vnímajú deti než učitelia.
Čo sa týka učiteľov, ich duševné zdravie je v porovnaní so žiakmi na o niečo lepšej úrovni. Lepšie sú na tom aj v súvislosti s pocitom prepojenosti so školou. „Ukazuje sa, že sú celkom v pohode, ale nie všetci a nie úplne. Potrebujú rozšíriť repertoár rôznych možností na nejakú psychohygienu, vzdelávanie v oblasti psychického zdravia, psychických a sociálnych kompetencií,“ doplnila Anna Janovská z uvedenej katedry, ktorá je aj školskou psychologičkou.
Z výsledkov výskumu podľa nej vyplýva, že je potrebné vytvoriť také podmienky v školách, aby bolo možné realizovať dlhodobejšie preventívne programy zamerané na duševné zdravie, ale aj prevenciu rizikových foriem správania. „Výsledok, ktorý hovorí o zvýšenej únave detí, je zdvihnutý prst, aby sme sa zamerali aj na témy týkajúce sa životosprávy či spánkového režimu detí,“ dodala s tým, že je tiež dôležité viac zapájať deti do diania v škola, s čím súvisí aj zapojenie rodičov.
Mesto Košice je najväčším zriaďovateľ ZŠ na Slovensku. Podľa jeho vedenia vďaka získaným dátam možno posilniť psychologickú podporu, preventívne programy či upraviť voľnočasové aktivity. Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že výsledky sú aj témou štvrtkovej panelovej diskusie. „Budeme hľadať odpovede na to, aby sme klímu a duševné zdravie v našich školách mohli dostať ešte na vyššiu úroveň,“ povedal.
Mesto Košice je najväčším zriaďovateľ ZŠ na Slovensku. Podľa jeho vedenia vďaka získaným dátam možno posilniť psychologickú podporu, preventívne programy či upraviť voľnočasové aktivity. Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že výsledky sú aj témou štvrtkovej panelovej diskusie. „Budeme hľadať odpovede na to, aby sme klímu a duševné zdravie v našich školách mohli dostať ešte na vyššiu úroveň,“ povedal.