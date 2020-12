Prieskumné vrty v sninskej doline ukázali výdatný zdroj vody

Prešov/Snina 25. decembra (TASR) – Prvé prieskumné vrty v troch obciach v okrese Snina ukázali, že by tam v krátkej dobe mohol byť vybudovaný vodovod. Skonštatoval to predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Podľa jeho slov je v okrese Snina 32 obcí, z toho 28 nemá kanalizáciu a 24 ani vodovod.



"Zaujímavosťou okresu Snina je, že sa tam nachádza priehrada Starina, ktorá zásobuje vodou dva kraje – Prešovský a Košický. Paradoxom je ale to, že obce nad ňou nemajú vodovod ani kanalizáciu. Kvalita života je aj v tomto prípade výrazným spôsobom znížená. V rámci iniciatívy Catching-up regions sme sa rozhodli, že práve v tejto oblasti sa budeme aktivizovať. Prvé vrty nám ukázali, že v obciach Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica môžu mať v krátkej dobe vodu. V rámci hydrogeologického prieskumu bola zaznamenaná v slušnej výdatnosti," uviedol Majerský.



Na spomenutý účel bolo investovaných 40.000 eur. "Ďalšie finančné prostriedky pri samotnej výstavbe by boli z výzvy Catching-up regions a samotnej ministerskej výzvy. Myslím si, že tomuto regiónu najviac pomôže, ak sa tam vráti život aj v podobe turistov, keďže vieme, že je to samotný koniec Prešovského samosprávneho kraja, hranica Poľska a Ukrajiny, a je tam vynikajúci priestor na rozvoj cestovného ruchu," skonštatoval Majerský.



PKS podľa jeho hovorkyne Daše Jeleňovej paralelne s realizáciou prieskumných vrtov pripravuje verejnú súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre Zbojskú dolinu.



Realizácia vodovodov a kanalizácií je naplánovaná do konca roku 2023. Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok budú samotné obce. Predpokladaný investičný náklad pre 28 obcí okresu Snina predstavuje približne 35 miliónov eur bez DPH. Zásobovanie pitnou vodou sa týka 24 obcí s počtom 5007 obyvateľov a odkanalizovanie 28 obcí s počtom 6825 obyvateľov.



Aktivita je súčasťou iniciatívy Catching-up regions pre dobiehajúce regióny, ktorú podporuje Svetová banka. Doteraz PSK na štúdiu uskutočniteľnosti vynaložil nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 130.000 eur z úradu vlády a z rozpočtu PSK ďalších 16.000 eur.