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PRIESKUM:Väčšina mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok
Na stretnutí vo Východoslovenskej galérii sa zišli zástupcovia detí a mládeže s predstaviteľmi miestnej i regionálnej samosprávy, akademickej obce aj štátnej správy.
Autor TASR
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Košice 15. júna (TASR) - Celkovo 62,2 percenta mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje 69,6 percenta mladých ľudí, 60,9 percenta si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali v pondelok v Košiciach.
Na stretnutí vo Východoslovenskej galérii sa zišli zástupcovia detí a mládeže s predstaviteľmi miestnej i regionálnej samosprávy, akademickej obce aj štátnej správy. Spoločne diskutovali o záveroch celoslovenského projektu Vízia Slovenska očami mladých, v rámci ktorého svoje názory vyjadrovalo viac ako 10.000 mladých ľudí. Išlo o ďalšie zo série regionálnych stretnutí s predstavením výsledkov pre daný kraj. Podobná diskusia, ktorú organizuje Úrad komisára pre deti, sa v utorok (16. 6.) uskutoční v Prešove.
„Jedna z dôležitých priorít nášho úradu je participácia detí a mládeže, čo v praxi znamená, že ich chceme počúvať, počúvať ich názory, ich pesimistické aj optimistické pohľady a zároveň ich riešenia, ako možno veci zlepšiť,“ povedal pre TASR komisár pre deti Jozef Mikloško.
Podľa celoslovenského prieskumu približne tri štvrtiny mladých ľudí zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa 42,3 percenta neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Takmer 62 percent respondentov neverí, že sa podmienky pre mladých ľudí na Slovensku budú zlepšovať.
„Zaskočilo nás to relatívne vysoké číslo mladých ľudí - 37 percent, že určite chce odísť, 38 percent to zvažuje. Určitý pesimizmus práve v tomto kraji vyšiel, aj možno najväčší, čo sa týka budúcnosti Slovenska. Mladých trápia sociálne siete, duševné zdravie, ale ctia si rodinu, ctia si komunitu, ktorej sila sa v Košickom kraji ukázala ako veľmi dôležitá,“ povedal Mikloško.
Komisár poukázal na vzťahové problémy, ktoré zarezonovali vo výskume, a to zlé vzťahy v spoločnosti (89,6 percenta), rodine (89,2 percenta), škole (87,5 percenta) a v politike (71,8 percenta). Mladých trápi tiež osamelosť a negativizmus. Za najväčšie výhody života na Slovensku označili respondenti rodinu (93 percent), priateľov (92,9 percenta), prírodu (82,8 percenta) či komunitu (79,5 percenta).
Na stretnutí vo Východoslovenskej galérii sa zišli zástupcovia detí a mládeže s predstaviteľmi miestnej i regionálnej samosprávy, akademickej obce aj štátnej správy. Spoločne diskutovali o záveroch celoslovenského projektu Vízia Slovenska očami mladých, v rámci ktorého svoje názory vyjadrovalo viac ako 10.000 mladých ľudí. Išlo o ďalšie zo série regionálnych stretnutí s predstavením výsledkov pre daný kraj. Podobná diskusia, ktorú organizuje Úrad komisára pre deti, sa v utorok (16. 6.) uskutoční v Prešove.
„Jedna z dôležitých priorít nášho úradu je participácia detí a mládeže, čo v praxi znamená, že ich chceme počúvať, počúvať ich názory, ich pesimistické aj optimistické pohľady a zároveň ich riešenia, ako možno veci zlepšiť,“ povedal pre TASR komisár pre deti Jozef Mikloško.
Podľa celoslovenského prieskumu približne tri štvrtiny mladých ľudí zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. Zo všetkých tých, ktorí uvažujú z akýchkoľvek dôvodov o odchode, sa 42,3 percenta neplánuje na Slovensko v budúcnosti vrátiť. Takmer 62 percent respondentov neverí, že sa podmienky pre mladých ľudí na Slovensku budú zlepšovať.
„Zaskočilo nás to relatívne vysoké číslo mladých ľudí - 37 percent, že určite chce odísť, 38 percent to zvažuje. Určitý pesimizmus práve v tomto kraji vyšiel, aj možno najväčší, čo sa týka budúcnosti Slovenska. Mladých trápia sociálne siete, duševné zdravie, ale ctia si rodinu, ctia si komunitu, ktorej sila sa v Košickom kraji ukázala ako veľmi dôležitá,“ povedal Mikloško.
Komisár poukázal na vzťahové problémy, ktoré zarezonovali vo výskume, a to zlé vzťahy v spoločnosti (89,6 percenta), rodine (89,2 percenta), škole (87,5 percenta) a v politike (71,8 percenta). Mladých trápi tiež osamelosť a negativizmus. Za najväčšie výhody života na Slovensku označili respondenti rodinu (93 percent), priateľov (92,9 percenta), prírodu (82,8 percenta) či komunitu (79,5 percenta).