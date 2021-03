Priestor na križovatke ulíc Karadžičova a Krížna čaká revitalizácia

Bratislava 2. marca (TASR) – Zanedbaný verejný priestor na križovatke Karadžičovej a Krížnej ulice v bratislavskom Starom Meste dostane novú podobu. Ide o malú čas exponovaného verejného priestoru, ktorý obyvatelia využívajú najmä na presun k blízkej zastávke MHD či ako prístup do okolitých budov. Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) začína s jeho revitalizáciou.



"Miesto má potenciál, aby bolo príjemnejším a bezpečnejším. Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia priestoru vytvorí rýchlu a efektívnu premenu," priblížila Zuzana Dzurdzíková z MIB.



Dôraz sa bude klásť predovšetkým na debarierizáciu priestoru a rešpektovanie prirodzených peších trás, ktoré budú riešené štrkovým chodníkom. Pôvodný trávnik nahradí trvalková výsadba. V suchých mesiacoch by mala byť pre územie ekologickejšou alternatívou, navrhnutá bude tak, aby bola atraktívna počas celého roka. Doplniť by sa mal tiež mobiliár vrátane sedenia korešpondujúceho s dizajnom neďalekého obnoveného priestoru pri fontáne Akt ženy. Doplnením osvetlenia by sa mal stať priestor bezpečnejším.



Projekt revitalizácie predmetného priestoru je jeden z projektov bratislavského magistrátu a MIB pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých hlavné mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov. Cieľom je nadväzovať na okolité verejné priestory a ich dizajn v duchu Manuálu verejných priestorov Bratislavy.