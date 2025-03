Priestor pred železničnou stanicou v Žiline čaká premena

Žilina 31. marca (TASR) - Žilinská radnica pripravuje výraznú premenu priestoru pred železničnou stanicou, ktorý by sa v budúcnosti mal stať bezpečnou zónou pre návštevníkov i obyvateľov mesta. Ako informovala žilinská hovorkyňa Zuzana Ondrášová, zámerom radnice je vytvoriť moderné mestské prostredie s kvalitnou verejnou dopravou a mestskou zeleňou, kde budú mať prioritu chodci.



Dôvodom pripravovanej revitalizácie je podľa jej slov celková rekonštrukcia a modernizácia železničnej stanice a okolitej dopravnej infraštruktúry so zámerom skvalitnenia dopravy v tejto lokalite. „Projekt je aktuálne v štádiu prípravy zadania pre architektonickú súťaž v spolupráci s odborníkmi zo Žilinskej univerzity, Dopravného podniku mesta Žiliny a odbornou verejnosťou z radov žilinských architektov. Žilinčania sa budú môcť s návrhom detailne oboznámiť počas tohtoročného Týždňa mobility, keď mesto predstaví konkrétne kroky pre jeho realizáciu,“ uviedla Ondrášová.



Primátor Peter Fiabáne poznamenal, že návrh bude slúžiť ako podklad na rokovanie so Železnicami Slovenskej republiky pri ich pripravovanom projekte rekonštrukcie železničnej stanice. „Hlavným cieľom návrhu je zjednotenie priestoru predstaničného námestia a posilnenie prehľadnosti a komfortu pre všetkých cestujúcich, čím vznikne atraktívny mestský bulvár,“ skonštatoval Fiabáne.



Doplnil, že mesto pracuje aj na zmenách v organizácii dopravy v okolí stanice a predovšetkým na vytvorení nových parkovacích kapacít pre cestujúcich. Vzniknúť by mali aj nové moderné zastávky mestskej hromadnej dopravy a očakáva sa tiež nový návrh podchodu k železničnej stanici.