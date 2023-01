Priestory FEI STU prešli revitalizáciou, umožnia lepšiu úroveň výučby

Bratislava 24. januára (TASR) - Revitalizované priestory Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) umožnia lepšiu úroveň výučby. Po rozsiahlej revitalizácii v utorok odovzdali do užívania obnovenú budovu tejto fakulty.Fakulta má po novom priestory, ktoré jej umožnia prilákať a udržať si vedcov a vedeckých výskumníkov, poskytnú nové možnosti inovatívneho výskumu s inými odborníkmi a posilnia spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou.povedal rektor STU Oliver Moravčík.Budova FEI STU v Bratislave po komplexnej revitalizácii obvodového plášťa spĺňa štandardy energetickej efektívnosti. V prvej etape financovanej z projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a čiastočne aj z vlastných zdrojov prešli rekonštrukciou bloky B, C, D, E, CD a DE. Nasledovala etapa zostávajúcich blokov A, T, AB, BC financovaná z projektu ACCORD. Z neho bola financovaná aj revitalizácia interiérov fakulty. Výrazné investície smerovali najmä do priestorov hlavného koridoru, ktorý je aj miestom prvého kontaktu so študentmi a návštevníkmi fakulty.skonštatoval dočasne poverený minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa dekana FEI STU Miloša Oravca môžu študenti a pracovníci fakulty konečne pôsobiť v prostredí, ktoré zodpovedá ich kvalitám.dodal Oravec.Na riadenie budovy fakulty boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblastiach smart riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú ďalšie zníženie spotreby energií a zefektívnenie prevádzky.priblížil hovorca STU v Bratislave Juraj Rybanský.Súčasťou projektu bola i komplexná revitalizácia prednáškových miestností a ich vybavenie modernou didaktickou a prezentačnou technikou. Kompletne bolo zrekonštruovaných 11 prednáškových miestností s celkovou kapacitou 1635 miest.