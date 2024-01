Priestory levočskej radnice bude spravovať Spišské múzeum

Levoča 4. januára (TASR) - Zrekonštruované priestory historickej radnice v Levoči bude spravovať Spišské múzeum - SNM. Rozhodli o tom koncom minulého roka mestskí poslanci, ktorí schválili prenájom celého objektu za symbolické euro ročne. Režijné náklady na správu budovy ponesie múzeum. Inštitúcia plánuje prízemie radnice využívať ako hlavný komunikačný priestor s návštevníkmi. Uviedla to riaditeľka Spišského múzea Dáša Uharčeková Pavúková.



Obnovené priestory radnice slávnostne sprístupnili verejnosti v lete minulého roka. Rekonštrukcia trvajúca približne 18 mesiacov priniesla veľa významných objavov vrátane drevených dosiek, na ktorých bola postavená a ktoré boli dendrochronologicky datované do roku 1415. Dovtedy sa predpokladalo, že budovu postavili o 100 rokov neskôr. Obnova vyriešila veľa vážnych problémov vrátane dlhodobého podmáčania spodnou vodou, ktorá narúšala jej základy.



Spišské múzeum v Levoči prejavilo záujem o správu celého objektu vlani v októbri. "Myslíme si, že najvýhodnejšie je spravovanie budovy jedným správcom, a keďže máme naďalej záujem o prezentáciu múzea na prvom a druhom podlaží, plánujeme využívať aj priestory prízemia," uviedla Uharčeková Pavúková. Slúžiť by mal ako miesto prvého kontaktu s návštevníkmi múzea - radnice a ďalších expozícií a výstavných siení múzea. Na prízemí by sa po novom mali predávať vstupenky, vzniknúť tam má aj centrum pre lektorskú službu. V zriadenom infocentre bude predajňa propagačného materiálu a publikácií a múzejná kaviareň bude návštevníkom slúžiť na občerstvenie.



"Ostatné priestory budú využité na prezentácie a výstavné miesta - inštalácie príležitostných výstavných projektov, ktoré sa budú prioritne venovať udalostiam a osobnostiam z dejín Levoče. Samozrejme sa ráta so zachovaním možností na reprezentačné účely a prijatia mesta," dodáva Uharčeková Pavúková. Múzeum plánuje využívať aj zrekonštruovanú časť suterénu - pivnice, z ktorých by mohli vzniknúť priestory na výstavné účely. Do výstavných plánov by chceli zahrnúť aj priestor v prízemí veže.



Stavebné práce za približne 700.000 eur samospráva financovala z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Celkové náklady rekonštrukcie radnice vrátane tzv. mäkkých aktivít sa vyšplhali na viac ako 1,5 milióna eur, projekt dofinancovali zo štátneho a mestského rozpočtu.











aan mac