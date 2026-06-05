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Priestory múzea v Nitre ožijú atmosférou druhej svetovej vojny
Chýbať nebude bojová technika z minulého storočia i prezentácia súčasnej techniky.
Autor TASR
Nitra 5. júna (TASR) - Vojenskú históriu priblíži podujatie Hrmenie pod Zoborom, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. júna v Nitre. Priestory Slovenského poľnohospodárskeho múzea sa premenia na miesto, kde od 10.00 h ožije atmosféra druhej svetovej vojny. Návštevníkov čaká rekonštrukcia historických bojov, dobová technika, vojenský tábor aj pestrý celodenný program pre rodiny s deťmi, informovala Katarína Moravcová, hovorkyňa výstaviska Agrokomplex, v areáli ktorého sa múzeum nachádza.
Fanúšikovia vojenskej histórie si budú môcť pozrieť dobovú výzbroj a výstroj, historický vojenský tábor či ukážky života vojakov počas druhej svetovej vojny. Chýbať nebude bojová technika z minulého storočia i prezentácia súčasnej techniky.
Súčasťou programu budú aj modelári, zraz historických vozidiel a tematické tvorivé dielne. Najmä pre deti je určená prezentácia práce silových a záchranných zložiek. Atmosféru podujatia doplní aj parný vlak Nitrianskej poľnej železnice.
Vyvrcholením dňa bude hlavná historická ukážka so začiatkom o 14.00 h. Predstaví sa v nej viac ako stovka účinkujúcich v dobových uniformách a dobová bojová technika.
Fanúšikovia vojenskej histórie si budú môcť pozrieť dobovú výzbroj a výstroj, historický vojenský tábor či ukážky života vojakov počas druhej svetovej vojny. Chýbať nebude bojová technika z minulého storočia i prezentácia súčasnej techniky.
Súčasťou programu budú aj modelári, zraz historických vozidiel a tematické tvorivé dielne. Najmä pre deti je určená prezentácia práce silových a záchranných zložiek. Atmosféru podujatia doplní aj parný vlak Nitrianskej poľnej železnice.
Vyvrcholením dňa bude hlavná historická ukážka so začiatkom o 14.00 h. Predstaví sa v nej viac ako stovka účinkujúcich v dobových uniformách a dobová bojová technika.