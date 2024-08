Priestory niekdajšieho mliečneho baru v Trnave sú na prenájom

Trnava 6. augusta (TASR) - Mesto Trnava vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne, kde kedysi sídlil známy mliečny bar. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



Budova Prachárne v centre mesta na Radlinského ulici prechádza kompletnou rekonštrukciou. "Búracie práce sú v plnom prúde, odstránila sa nevzhľadná prístavba z 90. rokov na bočnej strane objektu a postupne sa murujú základné konštrukcie. Plánovaný termín dokončenia projektu je apríl 2025," priblížilo mesto.



Nový nájomca by mal do Prachárne priniesť podľa samosprávy kvalitnú a zároveň cenovo dostupnú gastronómiu. Minimálne nájomné za predmet nájmu je vo výške 16.451,22 eura za rok. Hodnotiť sa bude aj originalita a kvalita ponúkaného sortimentu, referencie nájomcu či vnútorný a vonkajší vizuál prevádzky. Lehota na predkladanie návrhov nájomnej zmluvy je do 19. augusta 2024 do 12.00 h.



Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. Rekonštrukcia je realizovaná s pomocou finančných prostriedkov z plánu obnovy a so spoluúčasťou samosprávy.