Priestory oddelenia DFN Košice zrekonštruovali z verejnej zbierky

Košice 19. júna (TASR) - Na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny (ONIM) košickej Detskej fakultnej nemocnice (DFN) dokončili rekonštrukciu priestorov financovanú z verejnej zbierky, ktorá vyniesla takmer 330.000 eur. Obnovené priestory vo štvrtok slávnostne predstavili.



Rekonštrukciou prešiel celý priestor pre sprievodcov - matky, a to vrátane dvoch izieb, ako aj sociálne zariadenia či spoločenské priestory. Na oddelení vymenili tiež všetky okná.



Obnovu financovali z verejnej zbierky organizovanej neziskovou organizáciou Malenka, ktorú vedie primárka ONIM Vanda Chovanová. Zbierka z júna minulého roka vyniesla 329.750 eur od 12.521 darcov. „Začalo sa robiť 10. januára, skončili sme približne 10. mája, čiže celkovo asi štyri mesiace. Použili sme takmer všetky peniaze, zvýšilo nám ešte okolo 30.000 eur, za ktoré kupujeme teraz ešte ultrazvuk,“ uviedla Chovanová pre novinárov. Niektoré veci podľa jej slov urobili alebo dodali firmy so zľavou alebo bezplatne, preto ešte zvýšili financie.



Rekonštrukciu realizovala Malenka v spolupráci s DFN Košice a s prenajímateľom, ktorým je Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice. ONIM sa nachádza v prenajatých priestoroch monobloku UNLP na 16. poschodí. Priestory v minulosti neboli podľa primárky vo vyhovujúcom stave.



„Na celom oddelení sa vymenili okná, komplet sa zrekonštruovali izby matiek, urobila sa navyše jedna toaleta a jedna sprcha. Zrušila sa taká provizórna kuchyňa a urobil sa väčší priestor, oddychová zóna pre mamy, ktoré buď chodia z domu alebo aj tie, ktoré sú tu. Je tam nová linka, nový gauč, priestor na sedenie, aby sa tie mamky mohli naobedovať a posedieť si,“ uviedla primárka. Opätovne ocenila ochotu darcov.



Tím ONIM diagnostikuje a lieči najzávažnejšie stavy a ochorenia novorodeneckého veku s pôsobnosťou v Košickom kraji a chirurgické ochorenia novorodencov s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji. Situáciu na oddelení s obmedzenými priestormi by mala ďalej vyriešiť plánovaná nadstavba budovy DFN.