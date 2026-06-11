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Priestory šaštínskej synagógy oživila výstava sôch Epulosis
Kurátor výstavy Adrián Kobetič z Galérie Jána Koniarka v Trnave pre TASR vysvetlil, že názov Epulosis pochádza z medicínskeho prostredia a označuje proces zaceľovania rán.
Autor TASR
Šaštín-Stráže 11. júna (TASR) - V priestoroch šaštínskej synagógy oficiálne otvorili výstavu slovenského výtvarníka a sochára Andreja Haršányho, ktorá sa venuje vzťahu človeka a prírody. Reflektuje proces hojenia rán a premenu vzťahu medzi človekom a prírodou. Je súčasťou dlhodobého úsilia o oživenie synagógy a posilňovania dialógu medzi rôznymi komunitami.
Autor výstavy Andrej Haršány pre TASR uviedol, že myšlienku projektu nosil v sebe niekoľko rokov. „Keď som vošiel do priestoru ruiny synagógy, hneď som si povedal, že je to úžasný priestor. Presne to, čo som hľadal,“ povedal.
Kurátor výstavy Adrián Kobetič z Galérie Jána Koniarka v Trnave pre TASR vysvetlil, že názov Epulosis pochádza z medicínskeho prostredia a označuje proces zaceľovania rán. „Haršány pracuje s kusmi mŕtveho dreva, v ktorých vyhľadáva dutiny a prázdne miesta. Tie následne zaceľuje, často pomocou kože tvarovanej do podoby ľudského tela. Takýmto spôsobom symbolicky zaceľuje rany prírody, ale zároveň aj rany samotnej synagógy,“ uviedol.
Na vernisáži sa zúčastnil aj izraelský veľvyslanec v Slovenskej republike Jacob Zvi Yanovsky. Zdôraznil význam zachovávania historickej pamäte a obnovy miest spojených so židovskou komunitou a ocenil iniciatívu dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o obnovu synagógy. „Potrebujeme miesta ako toto, aby sme si pripomínali, čo sa tu stalo,“ skonštatoval.
Fotograf, diplomat a iniciátor opravy a viacerých kultúrnych podujatí v synagóge Pavol Demeš označil výstavu za výnimočnú. „Dnes som videl, ako dokáže umelec vstúpiť do priestoru a vytvoriť niečo, čo osloví ľudí rôznych generácií a profesií. Stále viac verím, že umenie potrebujeme na to, aby sme sa hlbšie pozreli na seba, na naše dejiny aj na Slovensko,“ zhrnul pre TASR.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda vyzdvihol návrat dôstojného života do objektu. „Synagógy boli miestami stretávania ľudí, miestami radostí aj starostí. Som rád, že sa tomuto priestoru vracia dôstojnosť,“ povedal pre TASR.
Haršány vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, voľnej tvorbe sa venuje takmer 20 rokov. Vystavoval doma aj v zahraničí vrátane Spojených štátov amerických. Pracuje najmä s prírodnými materiálmi.
Autor výstavy Andrej Haršány pre TASR uviedol, že myšlienku projektu nosil v sebe niekoľko rokov. „Keď som vošiel do priestoru ruiny synagógy, hneď som si povedal, že je to úžasný priestor. Presne to, čo som hľadal,“ povedal.
Kurátor výstavy Adrián Kobetič z Galérie Jána Koniarka v Trnave pre TASR vysvetlil, že názov Epulosis pochádza z medicínskeho prostredia a označuje proces zaceľovania rán. „Haršány pracuje s kusmi mŕtveho dreva, v ktorých vyhľadáva dutiny a prázdne miesta. Tie následne zaceľuje, často pomocou kože tvarovanej do podoby ľudského tela. Takýmto spôsobom symbolicky zaceľuje rany prírody, ale zároveň aj rany samotnej synagógy,“ uviedol.
Na vernisáži sa zúčastnil aj izraelský veľvyslanec v Slovenskej republike Jacob Zvi Yanovsky. Zdôraznil význam zachovávania historickej pamäte a obnovy miest spojených so židovskou komunitou a ocenil iniciatívu dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o obnovu synagógy. „Potrebujeme miesta ako toto, aby sme si pripomínali, čo sa tu stalo,“ skonštatoval.
Fotograf, diplomat a iniciátor opravy a viacerých kultúrnych podujatí v synagóge Pavol Demeš označil výstavu za výnimočnú. „Dnes som videl, ako dokáže umelec vstúpiť do priestoru a vytvoriť niečo, čo osloví ľudí rôznych generácií a profesií. Stále viac verím, že umenie potrebujeme na to, aby sme sa hlbšie pozreli na seba, na naše dejiny aj na Slovensko,“ zhrnul pre TASR.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda vyzdvihol návrat dôstojného života do objektu. „Synagógy boli miestami stretávania ľudí, miestami radostí aj starostí. Som rád, že sa tomuto priestoru vracia dôstojnosť,“ povedal pre TASR.
Haršány vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení, voľnej tvorbe sa venuje takmer 20 rokov. Vystavoval doma aj v zahraničí vrátane Spojených štátov amerických. Pracuje najmä s prírodnými materiálmi.