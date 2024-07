SND: Priestory, do ktorých sa majú presunúť dielne, sú bez plesní

Bratislava 17. júla (TASR) - Priestory v bratislavskom Lamači, v ktorých majú nájsť dočasný domov Umelecko-dekoračné dielne (UDD) Slovenského národného divadla (SND), sú podľa prenajímateľa bez plesní. V objekte sa nenachádzajú ani iné zdravotne nevyhovujúce časti. Uvádza to SND v reakcii na vyjadrenie Ministerstva kultúry (MK) SR (16. 7.) o znepokojivom stave priestorov, do ktorých sa počas rekonštrukcie pôvodných priestorov majú UDD presunúť.



"Všetky hygienické nedostatky boli prenajímateľom profesionálne odstránené. Aktuálne prechádzajú obnovou aj vzduchotechnika, vodovodné prípojky a elektroinštalácie. Zo strechy boli odstránené priesaky. Sociálne zariadenia sú dimenzované na počet zamestnancov, ktorí budú v dielňach pracovať," vysvetľuje v tlačovej správe SND. Posudzovať bude najmä stav priestoru ku dňu odovzdania do užívania prenajímateľom a ten dôsledne preverí a prevezme až v prípade jeho bezchybnosti.



Vedenie národného divadla poznamenáva, že jeho bezpečnostní technici majú naplánované aj priebežné prehliadky daných priestorov, aby na prípadné problémy vedeli upozorniť prenajímateľa skôr. SND taktiež komunikuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) ohľadom plnenia zákonných noriem, aby boli náhradné priestory plne vyhovujúce z hľadiska hygieny a bezpečnosti zdravia pri práci. "Hneď ako budú priestory prenajímateľom upravené, vyžiadame si posúdenie pracovného prostredia aj z externého prostredia," avizuje manažment národného divadla.



Náhradné priestory UDD SND v bývalom obchodnom dome v bratislavskom Lamači podľa MK SR nespĺňajú kritériá, ktoré by umožňovali zamestnancom vykonávať svoju prácu v dostatočnej kvalite a zároveň nespĺňajú ani potrebné hygienické kritériá. Ministerstvo kultúry v budove vykonalo audit a kontrolu priestorov, na základe ktorých konštatovalo, že priestory nie sú vhodné na vykonávanie práce umeleckých krajčírov, obuvníkov, čalúnnikov, zámočníkov, stolárov a strojových technikov. Priestory podľa rezortu nie sú vhodné ani na skladovanie kostýmov a kulís potrebných k divadelným predstaveniam.