Priestory športovej haly v Malackách už slúžia verejnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rekonštrukciu ŠH Malina v Malackách realizovali od vlaňajšieho leta. Investícia bola vo výške 757.477 eur s DPH, takmer 510.000 eur tvorila dotácia z FnPŠ.

Malacky 3. februára (TASR) - Zrekonštruovaná športová hala (ŠH) Malina v Malackách už funguje pre širokú verejnosť, na stránke mestskej spoločnosti AD HOC Malacky si možno rezervovať termín v hale. Informuje o tom mesto na svojom webe.

Samospráva pripomína, že počas polročnej obnovy vnútorných priestorov kompletne obnovili šatne a zázemie pre športovcov, rovnako i ozvučenie a toalety pre návštevníkov, zrenovovali i baletnú a mítingovú miestnosť.

Primátor Malaciek Juraj Říha zvýraznil aj kompletnú rekonštrukciu povrchu haly. „Opotrebovanú drevenú palubovku nahradila nová taraflex podlaha s odpruženým roštom. Obnovili sme tiež tribúnu so sedačkami,“ priblížil. Projekt modernizácie športovej haly sa podľa jeho slov ešte nekončí. „V ďalšej fáze by sme radi obnovili schodiská a fasádu s technológiami,“ naznačil malacký primátor.

Fond na podporu športu (FnPŠ), ktorého dotácia bola hlavným zdrojom financovania, upozornil, že vynovená hala zvyšuje jej atraktivitu nielen pre miestne kluby, ale aj pre významné športové podujatia či prípravu reprezentačných výberov. „Modernizácia športovej infraštruktúry je dôležitý krok k zlepšovaniu podmienok pre športovcov všetkých vekových kategórií a k zvyšovaniu výkonnostnej úrovne slovenského športu,“ zdôraznil člen správnej rady FnPŠ Miroslav Lažo.

