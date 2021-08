Priestory Stredoslovenského múzea budú otvorené dlhšie

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) -Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici sa 29. augusta pripojí k oslavám 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) zmenou otváracích hodín Thurzovho a Matejovho domu. Verejnosti budú tieto priestory sprístupnené dlhšie, než je v nedeľu zvykom. TASR o tom v utorok informovala Kristína Hatarová zo SSM.



„Je dôležité, aby sme nikdy nezabudli, akú cenu museli predkovia zaplatiť za našu slobodu a lepšiu budúcnosť. V našom múzeu si uvedomujeme, že históriu si musíme neustále pripomínať a brať si z nej poučenie. Práve v tejto súvislosti sme sa rozhodli prispieť k programu tohto slávnostného dňa a otvoriť naše expozície či výstavy v špeciálnych hodinách, a to od 10.00 do 18.00 h,“ konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Návštevníci si môžu v tento deň pozrieť expozíciu o histórii mesta Banská Bystrica, výstavu Premeny v Thurzovom dome, ktorá ponúka pohľad na to, ako sa podpísal zub času na vybraných zbierkových predmetoch či miestach v meste. V Matejovom dome zasa nájdu na troch poschodiach zbierkové predmety zachytávajúce históriu mesta pod Urpínom a v Tihányiovskom kaštieli expozíciu o prírode stredného Slovenska.