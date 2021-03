Priestory Technickej univerzity vo Zvolene sú naďalej zatvorené

Zvolen 24. marca (TASR) – Priestory Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sú v týchto dňoch naďalej zatvorené a vstup je umožnený iba s povolením vedenia univerzity. Dištančne sa vzdelávajú študenti všetkých štyroch fakúlt univerzity. TASR o tom informovala Gabriela Patkolová, ktorá zabezpečuje komunikáciu univerzity s médiami.



Zimný semester akademického roka 2020/2021 sa vlani na univerzite začal v prezenčnej forme. "Momentálna epidemiologická situácia na univerzite, keď v súčasnosti nemáme žiadneho pozitívne testovaného študenta ani zamestnanca, nám dovolila prijať takéto rozhodnutie," uviedol počas otvorenia akademického roka rektor TUZVO Rudolf Kropil.



V súčasnosti je však pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu situácia v škole iná. Na univerzite sú prerušené akékoľvek vzdelávacie činnosti prezenčnou metódou vo všetkých stupňoch štúdia. Prerušili aj študijné aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť, ako je napríklad práca v laboratóriách. „V technických aj dizajnérskych odboroch, ako je tvorba a konštrukcia nábytku, si študenti doma nedokážu nasimulovať podmienky, v ktorých by sa dali skúmať mechanické vlastnosti dreva alebo analyzovať pôsobenie drevokazných húb a plesní,“ priblížil dekan drevárskej fakulty Ján Sedliačik.



Ako doplnil dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO Marián Schwarz, jedným z dôležitých výskumov, ktorému sa zvolenskí študenti venujú, je napríklad výskum mikrokozmov v laboratóriách. „Robiť však výskum na diaľku tak, aby bol kvalitný a ešte ste sa z neho niečo aj naučili do života, je veľmi náročné,“ podotkol.



"Obdobie, keď sa študenti dostávajú na vysoké školy, je príležitosťou na komplexný rozvoj, teda aj zameranie na emocionálnu inteligenciu (EQ), rozvíjanie empatie a medziľudskú spoluprácu a rozvoj. To sa iba cez dištančné učenie nedá,“ vysvetlil psychológ Dušan Ondrušek. „Vysokoškolské štúdium je príležitosť rozvíjať aj kultúrnu gramotnosť a medzigeneračný dialóg. Naučiť sa, ako sa postaviť k rôznorodosti, sa dá iba praxou a priamym zážitkom komunikácie a spolupráce,“ ukončil psychológ.