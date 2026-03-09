< sekcia Regióny
Priestory Tribečskej knižnice v Topoľčanoch prejdú rekonštrukciou
Autor TASR
Topoľčany 9. marca (TASR) - Priestory Tribečskej knižnice v Topoľčanoch prejdú rozsiahlou rekonštrukciou. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ako zriaďovateľ knižnice investuje do jej modernizácie takmer pol milióna eur. Stavenisko bolo v marci odovzdané zhotoviteľovi, potvrdil podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Rekonštrukčné práce zahŕňajú debarierizáciu celého objektu, doplnenie hygienického zázemia a výmenu vykurovacej sústavy, vzduchotechniky a zdravotechniky. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie nového vstupného priestoru s centrálnou evidenciou.
Tribečská knižnica v Topoľčanoch plní funkciu mestskej verejnej knižnice a zároveň funkciu regionálnej knižnice. Zriadená bola v marci 1920 ako obecná knižnica. Aktuálne eviduje 4400 čitateľov a 35.000 návštevníkov ročne.
K dispozícii majú priestory čitárne, študovne, verejného internetu, beletrie, oddelenia odbornej literatúry, detského oddelenia a špecializovaného úseku pre slabozrakých a nevidiacich, kde je k dispozícii čítacia lupa.
