Priestory trnavskej radnice patria počas víkendu včelárom a včelám

Trnava 12. septembra (TASR) – Workshopy i prednášky ponúka Včelársky trh, ktorý sa počas víkendu koná v Trnave. Prvý ročník podujatia sa začal v piatok 11. septembra na trnavskej radnici a potrvá do nedele 13. septembra.



V sobotu si návštevníci môžu vypočuť viaceré prednášky o včelách, starostlivosti o včelstvá či o apiterapii. Zapojiť sa môžu aj do workshopov, na ktorých si môžu vyrobiť voskové sviečky, upiecť medovníky, alebo sa naučiť vyrábať úle a včelárske pomôcky. „Toto podujatie je nielen pre všetkých včelárov či priateľov včiel, ale aj pre milovníkov prírody a sladkého medu,“ povedal organizátor festivalu Martin Štrbka.



Návštevníci podujatia môžu využiť aj ponuku rôznych stánkov, ktoré ponúkajú medovinu, medovníky a ďalšie medové špeciality. „Spoločne prežijete príjemné tri dni, kedy sa skamarátite so včelami, dozviete sa rôzne zaujímavosti, ale aj podporíte predajcov medu, včelárov a farmárov, ktorí sa snažia aj týmto spôsobom šíriť osvetu,“ odkazujú organizátori návštevníkom.