Priestory vakcinačného centra levickej nemocnice zdobia detské kresby

Levice 22. júla (TASR) – Priestory vakcinačného centra Nemocnice Agel v Leviciach zdobia detské kresby. Vytvorili ich deti hospitalizované na Pediatricko-neonatologickom oddelení nemocnice. „V rámci spríjemnenia pobytu zdravotníci vymysleli pre malých pacientov tento spôsob, ako im uľahčiť pobyt v nemocnici. Deti sa pri kreslení uvoľnia, na chvíľu zabudnú na svoje ochorenie, sústredia sa na to, aby vyjadrili svoj pohľad. Téma, ako deti vidia svet v nemocnici, ich zaujala a konečné výtvory prekvapili svojou originalitou všetkých,“ povedala Helena Dudášová, námestníčka pre ošetrovateľstvo.



Na detskom oddelení levickej nemocnice sa liečia deti vo veku do 19 rokov. Najčastejšími diagnózami, ktoré sú dôvodom na hospitalizáciu, sú infekčné ochorenia. V letnom období sú to najmä gastrointestinálne ochorenia, uviedla Kristína Apostolov, primárka oddelenia.