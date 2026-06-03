< sekcia Regióny
Priestranstvo pri hlavnej pošte v Spišskej Novej Vsi zrekonštruujú
Ide o priestor medzi bývalou banskou školou a poštou, ktorý je podľa primátora značne poddimenzovaný.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 3. júna (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves zrekonštruuje verejné priestranstvo pri hlavnej pošte. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že predmetom projektu je okrem prestavby plôch aj doplnenie cyklistickej trasy, ktorá bude dočasne využívaná ako plocha pre peších až do realizácie nadväzujúcich plôch. Primátor Pavol Bečarik uviedol, že na ploche, ktorá sa najmä počas leta značne prehrieva, pribudne aj 17 vzrastlých stromov.
Ide o priestor medzi bývalou banskou školou a poštou, ktorý je podľa primátora značne poddimenzovaný. „Cieľom je vytvoriť plynulé trasy pre peších a cyklistov a doplniť oddychové územia, ktoré podporia využitie územia a zvýšia atraktivitu služieb v území,“ uviedlo mesto.
Bečarik potvrdil, že s prácami už zhotoviteľ v týchto dňoch začal a trvanie realizácie je šesť mesiacov od odovzdania staveniska. „Zmluvná cena diela je 754.000 eur s DPH. Súčasťou projektovej dokumentácie je okrem rekonštrukcie komunikácie a spevnených plôch, sadovníckych úprav aj výstavba retenčnej nádrže na zachytávanie dažďových vôd zo striech okolitých budov,“ dodáva radnica. Súčasťou zámeru je aj osadenie prvkov mobiliára, nové osvetlenie pešieho chodníka a pobytových plôch a doplnenie územia o pitnú fontánku. Pôvodnú asfaltovú plochu nahradí zámková dlažba s vodopriepustnými prvkami.
Primátor doplnil, že projekt realizujú zo zdrojov mestského rozpočtu. Zároveň pripomenul, že počas Spišských trhov bude plocha uzatvorená a gastro zóna a ďalšie atrakcie sa tak zrejme presunú do priestoru pri Redute.
Ide o priestor medzi bývalou banskou školou a poštou, ktorý je podľa primátora značne poddimenzovaný. „Cieľom je vytvoriť plynulé trasy pre peších a cyklistov a doplniť oddychové územia, ktoré podporia využitie územia a zvýšia atraktivitu služieb v území,“ uviedlo mesto.
Bečarik potvrdil, že s prácami už zhotoviteľ v týchto dňoch začal a trvanie realizácie je šesť mesiacov od odovzdania staveniska. „Zmluvná cena diela je 754.000 eur s DPH. Súčasťou projektovej dokumentácie je okrem rekonštrukcie komunikácie a spevnených plôch, sadovníckych úprav aj výstavba retenčnej nádrže na zachytávanie dažďových vôd zo striech okolitých budov,“ dodáva radnica. Súčasťou zámeru je aj osadenie prvkov mobiliára, nové osvetlenie pešieho chodníka a pobytových plôch a doplnenie územia o pitnú fontánku. Pôvodnú asfaltovú plochu nahradí zámková dlažba s vodopriepustnými prvkami.
Primátor doplnil, že projekt realizujú zo zdrojov mestského rozpočtu. Zároveň pripomenul, že počas Spišských trhov bude plocha uzatvorená a gastro zóna a ďalšie atrakcie sa tak zrejme presunú do priestoru pri Redute.