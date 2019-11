Prieťah Hozelcom zrekonštruoval Prešovský kraj takmer za 200.000 eur

Hozelec 5. novembra (TASR) – Prieťah obcou Hozelec neďaleko Popradu zrekonštruovala krajská samospráva takmer za 200.000 eur. Obnovenú cestu III. triedy v dĺžke viac ako jeden kilometer uviedol do prevádzky v utorok predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský spolu s riaditeľom Správy a údržby ciest PSK Marcelom Horváthom a zástupcami zhotoviteľa a obce.



Starosta Hozelca Jozef Pavligovský skonštatoval, že oprava tejto komunikácie už bola nevyhnutná, keďže sa 40 rokov viac-menej do nej neinvestovalo. „Okrem našich obyvateľov túto cestu využívajú aj ľudia, ktorí smerujú do susedných Šváboviec, ale aj do Kežmarku a chcú sa vyhnúť zhustenej doprave v Poprade. Zároveň vedie ku skládke odpadov, takže tadiaľto chodí aj dosť nákladných áut,“ priblížil situáciu Pavligovský s tým, že celý proces obnovy tejto komunikácie trval približne rok. Ide o najfrekventovanejšiu cestu v obci, kde autá jazdia často aj rýchlejšie, než by mali, a tak bola premávka v niektorých momentoch dosť nebezpečná. Okrem samotnej cesty, ktorá sa zároveň rozšírila, sa opravil aj chodník pre peších.



„Myslím si, že tých takmer 200.000 eur bolo efektívne vynaložených, ocenia to najmä miestni obyvatelia, ktorí musia strpieť viac áut,“ skonštatoval Majerský. Upozornil, že v podtatranskom regióne nejde o jediný úsek, ktorý momentálne prechádza obnovou. Nedávno kraj ukončil rekonštrukciu cesty z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso a modernizuje sa aj cesta z Popradu do Starého Smokovca. „Ďalší z úsekov, ktorý by sme chceli zrealizovať v krátkom čase, je z Veľkej Lomnice smerom do Tatranskej Kotliny. Som rád, že sa nám darí tieto investície dokončovať ešte za priaznivého počasia, hoci nás brzdí verejné obstarávanie. Kým nám počasie praje, robíme, čo sa dá,“ uzavrel predseda PSK.