Streda 18. marec 2026
Prietrž vybrala zhotoviteľa rekonštrukcie chodníkov za 180.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov na vybraných úsekoch miestnych komunikácií, kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

Autor TASR
Prietrž 18. marca (TASR) - Obec Prietrž v okrese Senica ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie chodníkov za vyše 180.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov na vybraných úsekoch miestnych komunikácií, kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Zhotoviteľom je spoločnosť Colas Slovakia s cenovou ponukou 180.544,08 eura bez DPH, s ktorou obec uzavrela zmluvu o dielo. Projekt nie je financovaný z fondov Európskej únie. Obec očakáva, že realizácia projektu prispeje k zlepšeniu bezpečnosti a komfortu chodcov v dotknutých úsekoch.
