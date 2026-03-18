Prietrž vybrala zhotoviteľa rekonštrukcie chodníkov za 180.000 eur
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov na vybraných úsekoch miestnych komunikácií, kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.
Autor TASR
Prietrž 18. marca (TASR) - Obec Prietrž v okrese Senica ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie chodníkov za vyše 180.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov na vybraných úsekoch miestnych komunikácií, kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Zhotoviteľom je spoločnosť Colas Slovakia s cenovou ponukou 180.544,08 eura bez DPH, s ktorou obec uzavrela zmluvu o dielo. Projekt nie je financovaný z fondov Európskej únie. Obec očakáva, že realizácia projektu prispeje k zlepšeniu bezpečnosti a komfortu chodcov v dotknutých úsekoch.
