Aktivity Ekoroku prispôsobili prievidzké školy aj pandémii

Prievidza 23. júna (TASR) - Sadením kríkov v areáli Základnej školy s Materskou školou (ZŠ s MŠ) na ulici P. Dobšinského v Prievidzi vyvrcholili aktivity projektu Ekorok. Svoju činnosť v rámci aktuálneho, v poradí 18. ročníka environmentálneho podujatia prievidzské školy prispôsobili i pandémii nového koronavírusu, a to v súvislosti s dištančnou výučbou žiakov.



"Napriek pandémii sa školy i deti vynašli a využili online svet. Online aktivít bolo trochu viac. Realizovali rôzne ekoprojekty, ktoré boli zamerané na to, ako zdravo žiť, pripravovali rozcvičky, ako sa správne ráno rozhýbať, pripravili projekty na tému zdravej výživy," načrtla Katarína Cifriková z Centra voľného času v Prievidzi.



Deti podľa nej chodili s rodičmi i na výlety, a potom z nich posielali fotky z rôznych kútov Slovenska, prírody. "Už keď bolo možné prísť znova do škôl, znova sa organizovali tradičné aktivity, ako sadenie, čistenie okolia školy, jedna škola dokonca stihla urobiť v septembri zber papiera," doplnila.



Do aktuálneho ročníka Ekoroku sa zapojili skôr deti z prvého až štvrtého ročníka, keďže deti z vyšších ročníkov boli viac doma na dištančnej výučbe. Podujatie označila Cifriková za úspešné, keďže sa organizátori báli, že sa im nepodarí zrealizovať žiadne aktivity. "Napriek tomu sa deti a učitelia vynašli," dodala.



V poradí 18. ročník podujatia bol venovaný téme zdravého životného štýlu a niesol podtitul Žime zdravo. Zapojilo sa do neho celkovo 3000 žiakov. ZŠ Energetikov a ZŠ na ulici P.J. Šafárika, ako i MŠ na ulici J. Matušku, dostali na svoje aktivity i finančnú podporu.



"My sa stabilne zapájame do aktivít, ktoré pomáhajú zlepšovať životné prostredie v regióne Prievidze a okolia. Podporujeme a vychovávame deti do budúcna, aby životné prostredie chránili a naďalej ho zlepšovali," dodal riaditeľ prievidzského potravinárskeho závodu Nestlé Dušan Ďurdík.



Projekt Ekorok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a prievidzskou potravinárskou firmou.