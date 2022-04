Prievidza bude hostiť letnú školu architektúry a dizajnu

Prievidza 17. apríla (TASR) - Mesto Prievidza bude hostiteľom letnej školy pre študentov architektúry a dizajnu pod názvom 1:1 WORKSHOP. Jej výsledkom bude i atypický drevený mobiliár, ktorý dotvorí verejný priestor v lokalite mestského parku.



"Pôjde o dvojtýždňovú letnú školu na tému mestského mobiliáru - objektu, ktorý budú využívať obyvatelia rôznych vekových kategórií. Študenti vymyslia, navrhnú a zrealizujú atypický drevený nábytok v krajine," načrtla architektka mesta Zuzana Hlinková.



Samospráva za miesto realizácie projektu podľa nej vybrala mestský park. "Náš park má svoju atmosféru, chceli by sme ho preto ozvláštniť niečím atypickým. Zaujímavosťou je, že nie je presne určená téma mobiliáru, študenti prídu na obhliadku, pozrú si lokalitu a bude to potom v ich réžii. Len ich nasmeruje, čo by sme chceli, ale ostatné bude na nich," priblížila.



Organizáciu letnej školy, ktorá sa uskutoční v auguste, mesto podporí sumou 5000 eur, vyčlenenie financií na tento účel schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Hradiť za ne bude stravu a ubytovanie pre približne 20 študentov s lektormi. Organizátorom desiateho ročníka workshopu je občianske združenie Woven.