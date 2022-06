Prievidza bude mať i v budúcom volebnom období 25 mestských poslancov

Prievidza 27. júna (TASR) - Prievidžanov bude i v nasledujúcom volebnom období zastupovať 25 mestských poslancov. Obyvatelia si ich budú na jeseň vyberať v rámci siedmich volebných obvodov. Uzniesli sa na tom mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



Mesto malo k 7. júnu tohto roka 45.120 obyvateľov, v zmysle zákona môže mať v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 15 až 25 členov. Zástupcov samosprávy si budú obyvatelia vyberať v siedmich volebných obvodoch. Staré mesto, Žabník a Necpaly bude zastupovať šesť poslancov, sídlisko Píly päť, Nové Mesto a Zapotôčky šesť a Kopanice päť poslancov. Mestské časti Hradec, Veľká Lehôtka a Malá Lehôtka budú mať v MsZ po jednom poslancovi.



S návrhom na nižší počet členov MsZ prišiel Branislav Gigac z klubu demokratickej opozície. Mestský parlament by mal mať podľa neho 20 členov. "Samosprávy po celom Slovensku idú do ťažkého obdobia, o chvíľu budeme musieť nájsť spôsoby, ako šetriť. Podľa mňa je veľmi správne, aby sme našli predovšetkým rezervy sami na sebe, poslancoch, meste a neprenášali bremeno prípadného zvyšovania poplatkov alebo daní na obyvateľov," argumentoval Gigac.



Zníženie počtu poslancov z 25 na 20 podľa neho prinesie okrem nemalej finančnej úspory aj väčší demokratický mandát zvolených poslancov a konkurencieschopnosť vo voľbách do zastupiteľstva. Gigac zároveň navrhol znížiť počet volebných obvodov na šesť, čo podľa neho vychádza z matematického pomeru. "V meste to niekoľko volebných období tak fungovalo, zmena prišla až v roku 2006. Myslím si, že by to neohrozilo komunikáciu s poslancom v danom volebnom obvode," tvrdí.



Za potrebný označila súčasný 25-členný parlament Kvetoslava Ďurčová. "Dobrých 25 poslancov toto mesto potrebuje ako soľ. Takých, ktorí budú pre mesto pracovať srdcom aj umom. Ekonomickú úsporu nevidím ako veľkú, pretože poslanecká odmena je za sedenie v komisiách, na MsZ. Veľmi dôležitá je práca v teréne," ozrejmila Ďurčová. Zlučovanie volebných obvodov mestských častí Hradec a Malá Lehôtka zase označila za nevhodné poslankyňa za Malú Lehôtku Katarína Čičmancová, obyvatelia podľa nej totiž berú tamojších poslancov ako starostov, čo by v prípade zlúčenia obmedzilo možnosť komunikácie s obyvateľmi.



Za Gigacov poslanecký návrh hlasovalo päť poslancov, 15 bolo proti.



Budúci primátor bude pre mesto naďalej pracovať na plný pracovný úväzok.