Prievidza bude schvaľovať mestský rozpočet skôr
Samospráva bude v návrhu rozpočtu podľa nej reflektovať i na konsolidáciu.
Autor TASR
Prievidza 1. októbra (TASR) - Rozpočet na budúci rok bude prievidzské mestské zastupiteľstvo (MsZ) v tomto roku schvaľovať skôr ako v obvyklom termíne. V jeho návrhu bude reagovať na konsolidáciu a plánuje škrtať výdavky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Mesto plánuje schvaľovať trojročný rozpočet na roky 2026 až 2028 už do 21. novembra, teda skôr, ako to bolo obvyklé v minulosti. Rovnako plánujú podľa našich vedomostí postupovať prakticky všetky samosprávy na Slovensku. A to práve v súvislosti s očakávaným termínom, kedy začnú platiť prísnejšie obmedzenia tzv. dlhovej brzdy,“ ozrejmila Beňadiková.
Samospráva bude v návrhu rozpočtu podľa nej reflektovať i na konsolidáciu. „Škrtaniu výdavkov v súvislosti s konsolidáciou sa nebude možné vyhnúť, pretože časť konsolidačných opatrení zvýši ceny základných a zásadných vstupov na chod samosprávy, a tým zvýši neúmerne obligatórne výdavky,“ podotkla.
Hovorkyňa nateraz nevedela konkretizovať, ktoré výdavky zníži, prípadne úplne zruší. „Toto sa deje v procese tvorby rozpočtu a finálneho vyprofilovania položiek rozpočtu. Samozrejme, nevieme si predstaviť obmedziť výdavky na základné fungovanie samosprávy. Očakávame skôr zabrzdenie rozvoja a odloženie niektorých rozvojových projektov,“ priblížila.
Mesto má aktuálne otvorené tri úverové vzťahy rôznych druhov financovania - od kapitálových, projektových až po bežné výdavky. „Využitie úverových zdrojov v tomto roku bude len minimálne. Čo sa týka načerpania úverových zdrojov v budúcom roku, bude pre nás zásadné, aké metodické usmernenie dostanú samosprávy v súvislosti s uplatňovaním obmedzení zákona o rozpočtovej zodpovednosti a takzvanou dlhovou brzdou,“ vysvetlila v tejto súvislosti Beňadiková.
Dňa 21. novembra uplynie 24-mesačná výnimka z uplatňovania najprísnejších sankcií podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vrátane povinnosti schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba rozpočet s medziročne nerastúcimi výdavkami, ako aj vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.
Ministerstvo financií (MF) SR informovalo, že ukončenie rozpočtového procesu plánuje do 21. novembra 2025. Rezort predpokladá, že rovnako budú pri tvorbe svojich rozpočtov na rok 2026 postupovať ako súčasť rozpočtu verejnej správy aj mestá, obce a vyššie územné celky. Podľa výkladu MF budú subjekty rozpočtu verejnej správy vrátane miest, obcí a vyšších územných celkov v roku 2026 hospodáriť bez sankcií dlhovej brzdy v prípade, ak svoje rozpočty schvália pred 22. novembrom 2025. Povinnosť schváliť na nasledujúci rok rozpočet bez nárastu výdavkov, respektíve vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, sa tak bude vzťahovať až na rok 2027, ak tieto sankcie budú stále aktuálne.
